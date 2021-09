JEFF, MA QUANTO VUOI CAMPA'? - BEZOS E' ALLA RICERCA DELL'ELISIR DI LUNGA VITA E AVREBBE DECISO DI INVESTIRE IN UNA SOCIETA' CHE UTILIZZERA' LA BIOTECNOLOGIA PER COMBATTERE L'INVECCHIAMENTO - SI CHIAMA ALTOS ED E' FINANZIATA, TRA GLI ALTRI, DAL MILIARDARIO RUSSO YURI MILNER - NEL TEAM DI SCIENZIATI PRECETTATI PER L'IMPRESA, CI SARA' ANCHE SHINYA YAMANAKA, NOBEL NEL 2012 PER LA SUA SCOPERTA SULLA RIPROGRAMMAZIONE CELLULARE...

Dagotraduzione da Technology Review

Jeff Bezos

Lo scorso ottobre, un folto gruppo di scienziati si è recato nella super-villa di Yuri Milner nelle Los Altos Hills sopra Palo Alto. Dopo aver superato i test per il Covid, indosso le loro mascherine, si sono radunati in un teatro per una conferenza scientifica. Altri si sono uniti a loro in videoconferenza. Tema del dibattito: come utilizzare la biotecnologia per ringiovanire le persone.

Milner è un miliardario di origine russe che ha fatto fortuna su Facebook e Mail.ru e in passato ha lanciato gli sfavillanti Breakthrough Prizes: un premio da 3 milioni di dollari assegnato ogni anno a fisici, biologi e matematici eccezionali. Ma l'entusiasmo di Milner per la scienza sta prendendo una nuova direzione, provocatoria e specifica. Con il progredire delle sessioni scientifiche, gli esperti sono saliti sul palco per descrivere i tentativi radicali di "ringiovanire" gli animali.

Quell'incontro ha ora portato alla formazione di una nuova ambiziosa azienda anti-invecchiamento chiamata Altos Labs. Altos sta perseguendo la tecnologia di riprogrammazione biologica, un modo per ringiovanire le cellule in laboratorio che alcuni scienziati pensano possa essere esteso per rivitalizzare interi corpi animali, prolungando in definitiva la vita umana.

Yuri Milner

La nuova società, costituita negli Stati Uniti e nel Regno Unito all'inizio di quest'anno, creerà diversi istituti in luoghi tra cui la Bay Area, San Diego, Cambridge, Regno Unito e Giappone, e sta reclutando un ampio gruppo di scienziati universitari con stipendi generosi. Promettono di poter portare avanti una ricerca senza limiti su come le cellule invecchiano e su come invertire questo processo.

Secondo alcune persone informate, tra gli investitori ci sarebbe anche Jeff Bezos. Technology Review ha confermato che Milner e sua moglie Julia hanno investito in Altos attraverso una fondazione.

Tra gli scienziati che si dice si uniranno ad Altos c'è Juan Carlos Izpisúa Belmonte, un biologo spagnolo del Salk Institute, a La Jolla, in California, salito alle cronache per le sue ricerche sugli innesti tra embrioni umani e embrioni di scimmie e che ha previsto che la durata della vita umana potrebbe aumentare di 50 anni. Salk ha rifiutato di commentare.

Shinya Yamanaka

Al team si unirà anche Steve Horvath, un professore dell'UCLA e sviluppatore di un “orologio biologico” in grado di misurare con precisione l'invecchiamento umano. Shinya Yamanaka, che ha condiviso un premio Nobel nel 2012 per la scoperta della riprogrammazione, sarà uno scienziato senior non retribuito e presiederà il comitato consultivo scientifico dell'azienda.

La scoperta rivoluzionaria di Yamanaka è stata che con l'aggiunta di sole quattro proteine, ora note come fattori Yamanaka, le cellule possono essere istruite a tornare a uno stato primitivo con le proprietà delle cellule staminali embrionali. Nel 2016, il laboratorio di Izpisúa Belmonte aveva applicato questi fattori a interi topi viventi, ottenendo segni di inversione dell'età e portandolo a definire la riprogrammazione un potenziale "elisir di lunga vita".

Topi ringiovaniti

I risultati di questi esperimenti sui topi, anche se allettanti, sono stati in parte spaventosi. A seconda del grado di riprogrammazione, alcuni topi hanno sviluppato tumori embrionali chiamati teratomi, anche se altri hanno mostrato segni che i loro tessuti erano diventati più giovani.

«Anche se ci sono molti ostacoli da superare, c'è un enorme potenziale», ha detto Yamanaka in una e-mail, in cui ha confermato il suo ruolo in Altos.

Juan Carlos Izpisua Belmonte

Altos non ha ancora fatto un annuncio ufficiale, ma secondo Will Gornall, professore di business school presso l'Università di British Columbia che ha analizzato i titoli, la società ha già raccolto almeno 270 miliardi di dollari. Oltre a Bezos e Milner, la società potrebbe avere altri ricchi personaggi tecnologici e venture capitalist come investitori.

Tra le altre assunzioni messe a segno da Altos, c’è Peter Walter: nel suo laboratorio presso l’Università della California, a San Francisco, stava studiando una molecola che mostra effetti notevoli sulla memoria. E Wolf Reik, uno specialista della riprogrammazione. Almeno all’inizio, Altos finanzierà ricercatori senza alcuna aspettativa immediata di prodotti o ricavi. Secondo una persona informata da Klausner e Milner, il risultato iniziale dell'azienda sarà «grande scienza».

Altos sta attirando i professori universitari offrendo stipendi da star dello sport di 1 milione di dollari all'anno o più, più equità, e nessuna sovvenzione da richiedere. Un ricercatore che ha confermato di aver accettato un'offerta di lavoro da Altos, Manuel Serrano dell'Istituto per la ricerca in biomedicina, a Barcellona, in Spagna, ha affermato che l'azienda lo pagherà da cinque a dieci volte quello che guadagna ora.

Il team di Belmonte

«La filosofia di Altos Labs è quella di fare ricerche guidate dalla curiosità. Questo è ciò che so fare e amo fare», afferma Serrano, che ha intenzione di trasferirsi a Cambridge, nel Regno Unito, per unirsi a una struttura di Altos lì. «In questo caso, attraverso una società privata, abbiamo la libertà di essere audaci ed esplorare. In questo modo mi ringiovanirò».

Qualsiasi trattamento che curi la vecchiaia potrebbe valere miliardi, ma Altos non conta di fare soldi all'inizio. «L'obiettivo è comprendere il ringiovanimento», afferma Serrano. «Direi che l'idea di avere entrate in futuro c'è, ma non è l'obiettivo immediato».

vecchiaia

Nel 2013, Serrano è stato tra i primi scienziati a ingegnerizzare geneticamente i topi per produrre fattori Yamanaka. Hanno tutti sviluppato tumori quando le loro cellule sono tornate allo stadio embrionale. Ma il lavoro ha suggerito che il tempo potrebbe essere invertito all'interno di un animale vivente. «Introduci i fattori e loro fanno la magia. Sperimentalmente è molto semplice», dice Serrano.

La domanda principale ora è come adattare la riprogrammazione per vedere se può ringiovanire in sicurezza gli animali senza ucciderli e se il processo può essere eseguito utilizzando farmaci ordinari, piuttosto che tramite l'ingegneria genetica. «Per me i fattori Yamanaka non sono realistici per l'uso in clinica», afferma Serrano. «Comportano l'introduzione di geni, alcuni dei quali sono oncogeni. È difficile passare attraverso il filtro delle agenzie di regolamentazione».

coppia anziani

Alcuni esperti affermano che l'investimento in tecniche anti-invecchiamento è qualcosa che le agenzie del governo non sono in grado di fare abbastanza rapidamente. «Se vedi qualcosa in lontananza che sembra un gigantesco mucchio d'oro, allora dovresti correre velocemente», dice Martin Borch Jensen, direttore scientifico di Gordian Biotechnology. Per accelerare la ricerca, Jensen afferma che quest'anno distribuirà 20 milioni di dollari di sovvenzioni "Impetus" a rapida rotazione utilizzando i fondi dei donatori.

«C'è una grande scommessa ora», dice Jensen. «È 'Vediamo se la riprogrammazione funziona. Vediamo se gli orologi molecolari possono essere biomarcatori.' Se funziona, avrà un impatto enorme».

anziani 1

Alcuni ricercatori si chiedono se la riprogrammazione sia una tecnologia che può davvero beneficiare di centinaia di milioni di investimenti commerciali. Alejandro Ocampo, che lavorava nel Salk lab di Izpisúa Belmonte e ora è professore all'Università di Losanna in Svizzera, è scettico sul fatto che la tecnologia di riprogrammazione sia pronta a trasformarsi presto in medicina.

«Penso che il concetto sia forte, ma c'è molto clamore», dice. «È rischioso ed è molto lontano da una terapia umana». Un problema è che la riprogrammazione non solo rende le cellule più giovani, ma cambia anche la loro identità, ad esempio trasformando una cellula della pelle in una cellula staminale. Questo è ciò che rende la tecnologia troppo pericolosa per essere ancora provata sulle persone.

anziani

D'altra parte, la tecnica ha un effetto indiscutibile e ripetibile negli esperimenti di laboratorio quando applicata a singole cellule. «Puoi prendere una cellula da un ottantenne e, in vitro, invertire l'età di 40 anni. Non esiste altra tecnologia in grado di farlo», afferma Ocampo.

Inoltre, la riprogrammazione è anche riconosciuta come un processo chiave che si verifica naturalmente quando un ovulo fecondato si trasforma in un embrione e, nove mesi dopo, porta a un bambino dal viso fresco. In qualche modo, il DNA dei genitori viene ripulito, rinnovato e riavviato. Dopo che trilioni di cuccioli sono nati in un miliardo di anni, Ocampo pensa di poter affermare con sicurezza che «la riprogrammazione è uno degli esperimenti che è stato riprodotto di più».