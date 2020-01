JEFF NERO DI ARABIA – IL MESSAGGIO WHATSAPP CHE HA CONSENTITO DI HACKERARE IL TELEFONO DI BEZOS NON È L’UNICO SPEDITO DA BIN SALMAN – I DUE SI ERANO SCAMBIATI I NUMERI NELL’APRILE DEL 2018 E QUALCHE MESE DOPO IL PRINCIPE SAUDITA INVIAVA AL BOSS DI AMAZON UNA IMMAGINE DI UNA DONNA CHE SOMIGLIAVA A LAURA SANCHEZ CON TANTO DI CAZZEGGIO: “LITIGARE CON UNA DONNA È COME…”

DAGONEWS

jeff bezos e lauren sanchez

Il principe saudita Mohammed bin Salman ha inviato a Jeff Bezos la foto di una donna che assomigliava alla sua fidanzata Lauren Sanchez con una battuta a sfondo sessista nel novembre 2018, mesi dopo aver “hackerato” il telefono con un video su WhatsApp .

Secondo il “New York Times” il principe ereditario saudita e Bezos si sono scambiati i numeri di telefono a una cena a Hollywood nell'aprile 2018. Il 1° maggio Bin Salman gli avrebbe inviato un file video di WhatsApp che conteneva l’immagine di una bandiera svedese e una bandiera dell'Arabia Saudita con scritte in arabo.

Quel video sarebbe stato il cavallo di Troia che ha permesso di hackerare il telefono del miliardario. Nel giro di poche ore, dal dispositivo sono stati prelevati un gran numero di dati e informazioni.

jeff besoz e mohammed bin salman

I fatti risalgono a otto mesi prima che la relazione di Bezos e Lauren Sanchez fosse resa pubblica dal National Enquirer con una seria di foto hot e messaggi tra i due amanti.

Ma non è stato l'unico messaggio che Salman ha inviato a Bezos. Secondo il New York Times a novembre 2018, nel periodo in cui Bezos e Sanchez stavano ancora mantenendo il loro rapporto segreto, bin Salman gli ha inviato un altro messaggio. Era la foto di una donna che somigliava a Sanchez con allegato un testo: «Litigare con una donna è come leggere il contratto di licenza di un software. Alla fine devi ignorare tutto e fare clic su Accetta». Non è noto se Bezos abbia risposto.

jeff bezos e lauren sanchez 3

All'epoca, il National Enquirer stava seguendo lui e Lauren ed era consapevole della loro storia d'amore. Il team di Bezos in passato ha lanciato il sospetto che il governo saudita e l'editore di The Enquirer, David Pecker, fossero in combutta per mettergli i bastoni tra le ruote. Illazione che sia

i sauditi che Pecker hanno sempre respinto con veemenza.

david pecker

Dopo il messaggio con la battuta e la foto, Bin Salman ha inviato a Bezos un altro messaggio WhatsApp, secondo il New York Times. Il testo risale al febbraio dell'anno scorso dopo che il divorzio e la relazione tra Bezos e Sanchez era diventata di dominio pubblico.

«L’Arabia Saudita e me personalmente non ce l’hanno con te» scriveva bin Salman. Anche il questo caso non è chiaro se Bezos abbia risposto. Il regime saudita ha negato di aver preso di mira il telefono di Bezos, quando quest'ultimo ha accusato Riad di essere dietro alla pubblicazione di dettagli della sua vita privata da parte del National Enquirer.

jeff bezos in india jeff bezos e mackenzie tuttle 1 lauren sanchez 8 lauren sanchez 9 bezos e sanchez 1 bezos e sanchez 2 bezos e sanchez 3 bezos e sanchez 4 bezos e sanchez 5 JEFF BEZOS DICK PIC JEFF BEZOS DICK PIC jeff bezos jeff bezos e lauren sanchez 1 bezos lauren sanchez 1 jeff bezos lauren sanchez jeff bezos 1 bezos lauren sanchez jeff bezos BEZOS jeff bezos e lauren sanchez 2