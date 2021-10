JENA: "PARISI HA DETTO QUELLO CHE DOVREBBE DIRE LA SINISTRA, ECCO PERCHE' LA SINISTRA NON VINCE IL NOBEL"... - IL FISICO PREMIATO CON IL NOBEL MANDA UN MESSAGGIO AI PARLAMENTARI: "AUMENTARE IL PIL IL PIU' POSSIBILE E' IN CONTRASTO CON LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI" - POI SFODERA L'IMMANCABILE CITAZIONE FIGHETTA DI ROBERT KENNEDY ("IL PRODOTTO INTERNO LORDO MISURA TUTTO TRANNE CIO' CHE RENDE LA VITA DEGNA DI ESSERE VISSUTA") E PARLA DELL'ALLEANZA PD-M5S... - VIDEO

Giorgio Parisi, la lezione del Nobel alla Camera: «Si insegni scienza dall'asilo: sul clima i governi non all'altezza» - Il video - Open

giorgio parisi 4

Giorgio Parisi ha detto quel che dovrebbe dire la sinistra, ecco perché la sinistra non vince il Nobel.

PARISI

Galliano Di Andrea per "la Repubblica"

Vincere il Nobel per la fisica e avvisare i parlamentari che «aumentare il Pil il più possibile è in contrasto con la lotta ai cambiamenti climatici». Giorgio Parisi, raggiunto il traguardo più ambito per gli studiosi, si preoccupa del futuro del pianeta. Ieri lo scienziato italiano a Montecitorio, accolto da una standing ovation, ha parlato alla riunione PreCop26 davanti agli onorevoli e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

giorgio parisi 3

Nel suo intervento Parisi ha sottolineato che: «Il prodotto interno lordo non è una buona misura dell'economia. Cattura la quantità, ma non la qualità della crescita». In passato sono stati proposti molti indici alternativi e l'ex presidente dell'accademia dei Lincei ricorda quelli "di sviluppo umano" e di "benessere economico sostenibile". E ha avvertito: «Se il Pil rimarrà al centro dell'attenzione, il nostro futuro sarà triste».

Il sesto italiano ad aver vinto un premio Nobel ha voluto fare proprie alcune parole che Robert Kennedy pronunciò il 18 marzo del 1968 all'università del Kansas: «Il prodotto interno lordo comprende l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per ripulire le nostre autostrade dalla carneficina. Insomma misura tutto, tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta. E può dirci tutto sull'America, tranne perché siamo orgogliosi di essere americani, ed è così in tutto il mondo».

giorgio parisi 2

Nel suo discorso Parisi ha spaziato parlando di energia e ricerca scientifica, ma anche di economia ed educazione dei giovani. Inoltre ha criticato l'azione dei governi per combattere i cambiamenti climatici, definita «non all'altezza della sfida ». E, poco prima, alla conferenza per l'Africa, Mattarella era stato perentorio: «È necessario agire subito».

(...)

giorgio parisi 1

A margine con i giornalisti, lo scienzato, con una lunga militanza progressista alle spalle, ha anche parlato di politica: «Penso che il M5s sia un ottimo alleato del Pd, ma c'è la necessità di qualcosa a sinistra che dia voce a tutte le persone che sono divise in tanti partiti».