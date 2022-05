JEREMY IRONS E' STATO BECCATO UNA SECONDA VOLTA AL VOLANTE DELLA SUA AUTO CON IL SUO CANE IN BRACCIO - L'ATTORE SI E' DIFESO: "VIENE CON ME SULLA MOTO, SULLE BARCHE, NEL BACKSTAGE DEL TEATRO E SUI SET"

Per la seconda volta, l’attore Jeremy Irons è stato sorpreso a guidare con il suo cane, Smudge, in braccio. L’attore era già stato avvistato con il suo fedele compagno nel 2018.

Irons, 73 anni, stava cenando al ristorante Mayfair Scott’s con la moglie Sinead Cusack, mentre il cane aspettava in macchina. Quando è entrato in macchina, si è seduto e si è messo il cane in grembo. Il codice della strada stabilisce che gli animali devono essere «contenuti adeguatamente in modo che non possano provocare distrazioni a chi guida». La violazione del codice comporta una multa fino a 5.000 sterline (5.800 euro).

A marzo, una ricerca dell'ente di beneficenza per la sicurezza stradale IAM RoadSmart, ha scoperto che più di quattro proprietari di cani su dieci mettono il proprio cane in un luogo pericoloso durante la guida. Dogs Trust sconsiglia inoltre di far viaggiare i cani nella parte anteriore dell'auto.

Smudge, un bastardo di sette anni, è stato salvato da Battersea Dogs Home. Irons in precedenza aveva rivelato di viaggiare sempre con il suo compagno peloso, raccontando a Country Life: «Viene con me sulla mia moto, sulle mie barche e si siede nel backstage del teatro e sui set cinematografici. È stata con me a spettacoli di Broadway, ha volato su jet privatied è stata alla Casa Bianca».

Ha anche scherzato sul fatto che una volta Smudge lo avesse messo in imbarazzo vomitando «dappertutto nel foyer» negli uffici di Facebook a New York.