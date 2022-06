23 giu 2022 08:27

JERRY HALL HA FINITO IL SUO LAVORO DA BADANTE – LA 65ENNE DIVORZIA DAL 91ENNE RUPERT MURDOCH - I DUE SI SPOSARONO A LONDRA SEI ANNI FA: PER IL TYCOON AUSTRALIANO ERA IL QUARTO MATRIMONIO – LA SEPARAZIONE DALLA MODELLA E ATTRICE EX MOGLIE DI MICK JAGGER NON DOVREBBE APPORTARE MODIFICHE ALL’ASSETTO SOCIETARIO DEL GRUPPO MURDOCH: LE AZIONI DELLA FAMIGLIA SONO IN UN TRUST GESTITO IN MODO RIGOROSO, I DIRITTI DI VOTO SONO DIVISI TRA IL PADRE E I QUATTRO FIGLI PIÙ GRANDI MA SONO ORGANIZZATI IN MODO CHE LUI NON POSSA MAI ESSERE MESSO IN MINORANZA…