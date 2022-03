16 mar 2022 15:10

UN JET MILITARE AERMACCHI M346 È PRECIPITATO SUL MONTE LEGNONE, IN PROVINCIA DI LECCO - NON E' VELIVOLO DELL'AERONAUTICA MILITARE: ERA IN COLLAUDO POST PRODUZIONE - UNO DEI DUE PILOTI E' MORTO MENTRE L'ALTRO E' IN GRAVI CONDIZIONI: SI ERANO LANCIATI CON IL PARACADUTE PRIMA DELLO SCHIANTO MA… - VIDEO