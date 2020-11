28 nov 2020 08:20

JIHAD ITALIA – UN CITTADINO ITALIANO SI STAVA AUTOADDESTRANDO IN CASA PER COMPIERE ATTENTATI! RESIDENTE IN PROVINCIA DI COSENZA, È STATO ARRESTATO E NEL SUO COMPUTER GLI HANNO TROVATO TUTORIAL PER COSTRUIRE BOMBE, VIDEO DI ESECUZIONI DELL’ISIS E RIVISTE UFFICIALI DELLE AGENZIE MEDIATICHE DELLO STATO ISLAMICO