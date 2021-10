JOE BIDEN ARRIVA IN ITALIA: IL PRESIDENTE AMERICANO SARÀ RICEVUTO DA MARIO DRAGHI IL PROSSIMO 29 OTTOBRE, IL GIORNO PRIMA DEL VERTICE DEL G20. BIDEN AVRÀ UN COLLOQUIO CON IL PREMIER ITALIANO E CON PAPA FRANCESCO. PROBABILE ANCHE UN INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

(askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà con ogni probabilità il 29 ottobre a Roma il capo dello Stato Sergio Mattarella. La visita (di cortesia) ci sarà il giorno prima dell’avvio dei lavori del G20. Sempre venerdì 29 Biden incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi e il Papa.

In queste ore al Quirinale stanno arrivando richieste di incontri con il capo dello Stato ed è estremamente probabile che i cerimoniali dei presidenti italiano e americano stiano lavorando all’incontro.

D’altronde, per rimanere al rapporto Italia-Usa, questo tipo di visite si sono sempre realizzate in occasione di eventi particolari svolti in Italia. Come il G8 del 2009 a L’Aquila (previsto alla Maddalena ma trasferito in Abruzzo dopo il terremoto) con l’incontro tra Giorgio Napolitano e Barak Obama. E come in occasione del G7 di Taormina nel 2016, quando Sergio Mattarella ricevette Donald Trump.

In ogni caso, formalmente, il capo dello Stato incontrerà tutti gli ospiti stranieri al sera del 30 durante la cena di gala.

