Johnny Depp tornerà su un set cinematografico in occasione del film La Favorite, in cui avrà la parte di Re Luigi XV.

Il progetto, secondo quanto svelato dalle fonti di Bloomberg, sarà sostenuto economicamente da Netflix.

Il lungometraggio è il primo che vede coinvolto Johnny Depp dopo il processo che lo ha visto protagonista insieme all'ex moglie Amber Heard, che ha accusato di diffamazione. Gli avvocati della star, in tribunale, hanno ottenuto una sentenza a favore della loro tesi che sosteneva ci fossero stati dei danni significativi sulla carriera dell'ex protagonista di Pirati dei Caraibi dopo la pubblicazione di un articolo in cui Amber parlava delle violenze subite.

La Favorite sarà diretto da Maïwenn e dovrebbe arrivare nei cinema francesi nel 2023, venendo distribuito in streaming su Netflix 15 mesi dopo. Le tempistiche del debutto internazionale, invece, non sono state svelate. Le riprese si svolgeranno in estate e dureranno per oltre tre mesi in luoghi molto suggestivi come il castello di Versailles. LeBesco, inoltre, avrà la parte di Madame du Barry.

