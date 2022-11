A JOHNNY DEPP NON INTERESSA VINCERE: VUOLE STRAVINCERE – L’ATTORE È TORNATO ALL’ATTACCO DI AMBER HEARD E HA FATTO RICORSO CONTRO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI 2 MILIONI DI DOLLARI PER L’AFFERMAZIONE DI UN SUO AVVOCATO CHE DEFINÌ LE ACCUSE DELL’ATTRICE UN “IMBROGLIO” – I SUOI LEGALI RITENGONO CHE L’ATTORE NON DOVREBBE ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER LE PAROLE PRONUNCIATE DA UN ALTRO E…

Davide Sica per www.cinema.everyeye.it

johnny depp 2

Nel processo in cui Amber Heard è stata condannata per diffamazione nei confronti dell'ex marito Johnny Depp e al pagamento di 15 milioni di dollari, la star di Pirati dei Caraibi è stata a sua volta condannata al pagamento di 2 milioni per l'affermazione di un avvocato del suo team, che definì un 'imbroglio' le accuse di Heard.

Sono proprio i 2 milioni di dollari che Johnny Depp dovrebbe pagare a Heard al centro della richiesta d'appello presentata dal team legale dell'attore. Nella memoria di 44 pagine presentata da Depp, gli avvocati della star ritengono che l'attore non dovrebbe essere ritenuto responsabile per il pagamento dei 2 milioni di dollari decisi dalla giuria nella sentenza dello scorso mese di giugno. Proprio in estate è stato annunciato che Amber Heard scriverà un libro su Johnny Depp.

hamber heard vs johnny depp 6

Nel frattempo i documenti definiscono la controquerela di Heard 'irrimediabilmente viziata' e suggeriscono che la corte 'avrebbe dovuto accogliere la mozione del signor Depp per un giudizio sommario'.

"In primo luogo il signor Depp non può essere ritenuto responsabile per le dichiarazioni del signor Waldman [l'avvocato che pronunciò la frase], dal punto di vista giuridico. La signora Heard ha cercato di ritenere il signor Depp responsabile per la dichiarazione di Waldman del 27 aprile in base alla mera teoria di responsabilità indiretta, sostenendo che il signor Depp era responsabile semplicemente perché il signor Waldman era stato trattenuto dal signor Depp come suo avvocato e quindi suo agente.

hamber heard vs johnny depp 2

Il signor Waldman è un consulente indipendente, la cui presunta condotta illecita non è automaticamente imputabile al signor Depp. D'altro canto, molte autorità sostengono la limitazione della responsabilità di un cliente per presunta condotta illecita da parte di un avvocato e la Corte dovrebbe imporre lo stesso limite anche in questo caso".

Un nuovo capitolo della querelle giudiziaria che ha visto la vittoria di Johnny Depp al processo contro l'ex moglie Amber Heard.

