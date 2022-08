JOVA BEACH SCAZZI - LA PROCURA DI LUCCA APRE UN'INCHIESTA SUL JOVA BEACH PARTY PER DANNO AMBIENTALE: SOTTO ACCUSA LA RIMOZIONE DELLE PIANTE DALLA SPIAGGIA DEL MURAGLIONE A VIAREGGIO - PER L'ARPAT L'HABITAT DUNALE E LA VEGETAZIONE "NON RISULTANO PROTETTI", MA ITALIA NOSTRA RIBATTE: "LA NOTA RIPORTA FOTO E DESCRIZIONI DEL 2019 E NON PIÙ VALIDE ALLO STATO ATTUALE" - ANCHE FACCHINETTI PRENDE LE DIFESE DI JOVANOTTI - VIDEO

1. JOVA BEACH PARTY A VIAREGGIO, LA PROCURA DI LUCCA APRE UN’INCHIESTA PER DANNO AMBIENTALE

Estratto dell'articolo di Giulio Gori, Simone Innocenti per corrierefiorentino.corriere.it

La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta sul concerto di Jovanotti, il Jova Beach Party in programma sulla spiaggia del Muraglione, a Viareggio, tra il 2 e il 3 settembre. Al momento la magistratura ipotizza il 733 bis del codice penale, vale a dire il reato che configura la distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Il fascicolo è contro ignoti e nessuna persona — almeno per il momento — è iscritta sul registro degli indagati. L’inchiesta nasce a seguito di un esposto che è stato girato anche in Procura.

[…] In Procura tutto nasce perché un’associazione ambientalista ha depositato uno studio del professor Giovanni Baccaro dell’università di Trieste relativi al «campionamento della vegetazione psammofila realizzato nell’area del Muraglione di Viareggio ad inizio agosto». Che cosa è emerso? In buona sostanza, questo studio spiega che le piante presenti sull’arenile contribuiscono alla costruzione delle dune, ne aumentano l’altezza e le consolidano, contrastando l’erosione della spiaggia. La stessa segnalazione è stata ricevuta anche dalla Soprintendenza che ha avviato alcuni controlli. Gli organizzatori, che hanno avuto immediatamente il via libera dal Comune di Viareggio su qualsiasi aspetto, dovrebbero presentare oggi negli uffici dell’amministrazione comunale la valutazione ambientale.

2. Jova Beach: Arpat, spiaggia Viareggio non è area protetta

(ANSA) - La spiaggia dove ci saranno i concerti di Jovanotti a Viareggio (Lucca) il 2 e 3 settembre "non ricade nel perimetro del Parco di Migliarino San Rossore per cui non è soggetta a divieti o ad azioni di protezione particolare", "per quanto riguarda l'habitat dunale e la vegetazione non ci risultano specie e habitat protetti", "solo quattro specie vegetali risultano protette dalla legge regionale 56/2000. Per queste, vista la bassa copertura presente, si può suggerire forme di segnalazione e sensibilizzazione al pubblico presente".

Lo scrive l'Arpat in una comunicazione al Comune di Viareggio (Lucca) e alla capitaneria di porto riguardo alle caratteristiche della spiaggia del Muraglione dove sono previsti gli spettacoli del Jova Beach Party. Inoltre per l'Arpat la zona "è fortemente antropizzata per la presenza di un muro che delimita l'area che la separa dal porto di Viareggio e, pur essendo una zona dunale, non rientra nella classificazione degli habitat naturali dunali riportati in Direttiva Cee", mentre "per quanto riguarda l'aggiunta di sabbia, prevista dal Comune, si fa presente che a questo settore non è pervenuta nessuna richiesta di parere. Poiché il procedimento si configura come ripascimento, deve essere autorizzato dalla Regione Toscana".

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro commenta la comunicazione di Arpat: "Possiamo considerare conclusa anche l'ennesima polemica estiva. L'Arpat chiarisce che la spiaggia del Muraglione, dove avrà luogo il concerto di Jovanotti in Darsena, non è habitat finale e le specie vegetali non sono specie protette. Buona giornata". Nei giorni scorsi c'era stata la protesta di Italia Nostra ed altre associazioni ambientaliste per la scelta del luogo del concerto dove come nel 2019 si attendono decine di migliaia persone (furono 80mila spettatori, ad oggi oltre 70.000 gli spettatori previsti).

Italia Nostra in un comunicato scrive: "La nota dell'Arpat non è dirimente, a decidere dev'essere la Soprintendenza. Osserviamo anche che la nota riporta foto e descrizioni datate, relative a come si presentava l'area del 2019 e non più valide allo stato attuale", inoltre ad oggi "sono segnalati habitat e specie protette", quindi "non basta certo una generica 'segnalazione e sensibilizzazione al pubblico presente'".

3. JOVA BEACH PARTY, FACCHINETTI ATTACCA GLI HATERS: «L'AMBIENTE? CRITICATE PER MODA, MA SIAMO UN PAESE DI CAPRE»

Valerio Salviani per www.leggo.it

Francesco Facchinetti difende Jovanotti e il tanto criticato Jova Beach Party e se la prende con chi, a suo dire, attacca «solo per moda». Il figlio di Roby ha pubblicato un video su TikTok, nel quale ha parlato di ambiente e energia: «Ho letto delle cose pesantissime nei confronti di Jovanotti. La mia critica non va agli ambientalisti che si battono da anni per i loro ideali, ma al restante 99% delle persone che lo criticano solo per moda. Funziona così nel 2022. Si attacca solo perché è un trend, senza sapere di cosa si stia parlando», ha detto lo speaker radiofonico.

Facchinetti allarga il discorso ambiente alla crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina: «A voi chiedo: dove eravate negli ultimi 20 anni, mentre l'Italia sbagliava qualsiasi politica che riguardasse energia e ambiente? Mentre l'Italia diventava un Paese energeticamente non autosufficiente voi dove eravate? Per la guerra in Ucraina abbiamo dovuto riaprire le centrali a carbone, perché siamo delle capre», tuona dj Francesco.

«Dove eravate mentre si spegnevano tutte le centrali atomiche in Italia o mentre si bloccavano i trivellamenti? A pochi chilometri dall'Italia trivellano i nostri mari e ci rubano il petrolio - continua Facchinetti nel suo video messaggio -. Voi eravate a votare lo schieramento politico che ha attivato il Superbonus 110 (riferimento al Movimento 5 Stelle, ndc) e che è costato una frode di quattro miliardi. Forse eravate a votare per questo schieramento. Prima di parlare e agire, pensate. Se siete così ambientalisti, anziché prendervela con Jovanotti andate a prendervela con le politiche che hanno reso l'Italia energenticamente non autosufficiente. Mi piacerebbe vedere la stessa foga e la stessa violenza utilizzata contro Jovanotti, per cose serie», conclude.

LA REAZIONE DEI FOLLOWER

Come spesso accade, dopo il messaggio social di Facchinetti, gli utenti si dividono tra chi gli dà ragione e applaude il suo eloquio e chi invece lo critica. «Jovanotti è l'ultimo anello, ma è vero che distrugge le spiagge», scrive Antonia. «Jova dov'era per tutte le cose che hai elencato? E tu, dov'eri?», gli fa notare Max. E ancora: «L'Italia è zona sismica, le centrali nucleari sono pericolose». Ma sono tantissimi anche gli utenti che gli danno ragione: «Finalmente qualcuno che lo dice. Inizierò a seguirti», si legge.

