JOVANOTTI, NON SEI PIÙ UN GIOVANOTTO – IL CANTANTE TOSCANO È FINITO IN OSPEDALE DOPO UNA CADUTA IN BICICLETTA, A SANTO DOMINGO, DOV’È IN VACANZA CON LA MOGLIE: “HO ROTTO LA CLAVICOLA E IL FEMORE IN TRE PUNTI. FA UN MALE BESTIALE. MI DEVONO METTERE UN CHIODO IN TITANIO” – MI FACCIO UN PO’ DI RIPOSO E POI RICOMINCIO A METTERMI IN MOVIMENTO. C’È DI PEGGIO…” - VIDEO

Estratto da www.leggo.it

jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 8

Jovanotti ha fatto un brutto incidente in bici mentre era in vacanza a Santo Domingo con la moglie. Il cantante è finito in ospedale con diverse fratture: ad annunciarlo è stato lui stesso con due video pubblicati sui social.

Nel primo mostra il momento in ci viene soccorso dai paramedici, nell'altro il ricovero in ospedale. «Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti - esordisce Jovanotti, inquadrandosi disteso sul lettino -. Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio».

E prosegue: «Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: "Qui va operato". È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico».

[…] Nonostante sia visibilmente provato dalla caduta in bici, Jova (57 anni a settembre) non perde il sorriso: «Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po' di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po' di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. […]». E conclude con il suo proverbiale ottimismo: «Dai c'è di peggio, sono a posto».

jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 2 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 7 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 5 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 4 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 1 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 10 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 9 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 6 jovanotti dopo l incidente in bicicletta a santo domingo 3