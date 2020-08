DAGOREPORT

Sposato con la regina Sofia dal 1962, era l'archetipo di Casanova: bello, titolato, abbronzato e ricco. Cinque anni fa uno scrittore spagnolo affermò che Juan Carlos aveva messo a letto 1.500 donne (tra le quali Gabriella di Savoia e Olghina di Robilant).

All'inizio di quest'anno un libro di Amadeo Martinez Ingles, un ufficiale dell'esercito spagnolo in pensione, svela "la vera storia di un re amorale, senza scrupoli, spudorato, ambizioso, autoritario" che "ha avuto migliaia di avventure sessuali". Fino a 5.000, proprio come il suo omonimo, il seduttore Don Juan.

Ingles ha affermato che le storie d'amore di alto profilo dell'ex re "rappresentano solo la punta di un monumentale iceberg sessuale" e che durante il "periodo senile" tra i 67 e i 76 anni, dal 2005 al 2014, quando si credeva che il testosterone avesse "rallentato" la corsa, Juan Carlos aveva ancora 191 amanti. Il libro lo etichetta "un autentico stallone reale", un "monarca che potrebbe aver lasciato più di 20 figli".

Juan Carlos, tanto per non farsi mancare nulla, ci avrebbe provato anche con Lady Diana, ma senza successo. I due si sono incontrati nel 1986, quando Carlo e l'allora consorte si recarono in vacanza in Spagna. Date le avance di Juan Carlos, Lady D disse al suo bodyguard che lui la desiderava. La Spencer, anni più tardi, confessò di trovare il re iberico molto affascinante, ma troppo pressante. Nell'elenco delle 5mila amanti, allora, non c'era posto per Diana.

UNA PALLOTTOLA PER IL FRATELLO

Il giovedì santo del 1956, durante le vacanze di Pasqua a Estoril, Juan Carlos e il fratello Alfonso stavano giocando con una pistola nella sala giochi della villa dei loro genitori. Quello che è successo dopo non è chiaro, ma ha provocato la morte di Alfonso. Il giorno successivo l'Ambasciata di Spagna a Lisbona, sotto la direzione di Franco, ha rilasciato una dichiarazione ambigua: "Mentre Sua Altezza l'Infante Alfonso stava pulendo una rivoltella con suo fratello, un colpo è stato sparato colpendolo sulla fronte e uccidendolo in pochi minuti".

I commenti successivi, tuttavia, dalla madre dei ragazzi, Doña María, la sua sarta e un amico di famiglia, hanno suggerito che Juan Carlos aveva in mano la pistola, che pensava non fosse carica. Il Re non ha mai negato la sua responsabilità o offerto una spiegazione, ma come un suo conoscente di lunga data, ha detto: "Lo ha segnato per tutta la vita".

CORINNA L’ACCHIAPPACAZZI

Suo padre, il danese Finn Bonning Larsen, era il direttore europeo della Varig, la compagnia aerea nazionale brasiliana; sua madre, Ingrid Sauer, era di Francoforte, dove Corinna è nata il 28 gennaio 1964. Cresciuta tra Francoforte e Rio de Janeiro e ha frequentato scuole femminili in Germania e Svizzera. Dopo la laurea presso l'Università di Ginevra, nel 1987, è andata a lavorare per L'Oréal a Parigi dove gestiva i rapporti istituzionali delle grandi aziende.

Ha incontrato il suo primo marito, Philip Adkins, laureato alla Columbia e ad Harvard, a Parigi nel 1989; si sposarono l'anno successivo e si stabilirono a Londra. Nel 1992, la coppia ebbe una figlia, Anastasia. I due divorziarono tre anni più tardi, nel 1995, ma sono rimasti amici e soci in affari. Adkins era al safari in Botswana con Juan Carlos, così come il figlio Kyril di 10 anni di Corinna dal suo matrimonio con Sayn-Wittgenstein.

La vispa Corinna ebbe quindi una relazione con Gert-Rudolf Flick, milionario residente in Svizzera, nipote del fondatore di uno dei più grandi conglomerati industriali della Repubblica Federale Tedesca (che include ad esempio la Mercedes-Benz) e che già aveva divorziato e si era risposato tre volte.

Quando ha incontrato il re di Spagna con il duca di Westminster nel 2004, aveva recentemente rotto con il suo secondo marito, il principe Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, che aveva sposato quattro anni prima. ("La sua famiglia era sbalordita", ha detto il jet-set.) Malgrado il divorzio nel 2005, Corinna ha continuato a usare il suo blasonato nome da sposata senza il consenso della famiglia, fatto che è stato motivo di scontri legali.

La relazione di Corinna con il re è iniziata apparentemente su base professionale, quando lui la chiamò e le chiese di organizzare il viaggio di nozze del principe Felipe e della principessa Letizia nel maggio 2004 in Giordania, Thailandia e Fiji.

"Abbiamo finito per parlare al telefono per alcuni mesi", ha rivelato in un’intervista. "Il primo appuntamento era all'inizio dell'estate. Abbiamo sempre riso molto. Avevamo molti interessi comuni: politica, storia, cibo fantastico, vini...

"All'epoca vivevo a Londra, avevo appena avviato la mia attività di consulenza. Ed ero una madre single di due figli. Quindi ci saremmo incontrati a Madrid in un piccolo cottage nella tenuta più grande, e abbiamo viaggiato insieme.

"Nel primo anno è stato più difficile perché ero molto impegnato e lui aveva un fitto programma, ma mi telefonava fino a 10 volte al giorno. Voglio dire, è stato subito un rapporto molto forte, profondo e significativo".

Ad un certo punto, la tedesca in calore chiede ‘’notizie’’ della moglie, che fine ha fatto la regina Sofia. "Mi ha detto che avevano un accordo per rappresentare la corona, ma hanno condotto vite totalmente diverse e separate. E il re era appena uscito da una relazione di quasi 20 anni con un'altra donna che aveva anche un posto molto importante nel suo cuore e in la sua vita". (La storia del re con Marta Gaya era un segreto di Pulcinella a Madrid negli anni '90)

Grazie al suo lavoro presso Boss & Co., produttori di armi ‘’su misura’’ per i ricchi di Londra, organizzò due safari in Mozambico per il re, nel 2004 e nel 2005, "sempre al suo fianco". Da allora, ha detto un insider reale, è stata un'ospite regolare nei fine settimana di caccia alle pernici che Juan Carlos ospitava ogni primavera nella sua tenuta di campagna, a sud di Madrid.

Boris Izaguirre, un popolare giovane personaggio televisivo di Madrid, ha ricordato che le voci sulla fidanzata del re sono iniziate quattro o cinque anni fa: "A quanto pare, Corinna ha preso la manicure che tutte le grandi signore di Madrid usano nei viaggi con il re, e la gente ha iniziato a chiedere, "Chi è questa donna tedesca che viaggia con il re?"

Poi sono arrivate le storie sulla casa nel complesso del palazzo El Pardo. Il re l'ha ristrutturata e la gente diceva che era la casa di Corinna e che lui era sempre lì con lei ei suoi figli. Dispone di due piscine, una interna, e di un parcheggio sotterraneo. El Mundo ha pubblicato tutte queste cose e in parlamento sono state poste domande su chi ha pagato per la ristrutturazione. La famiglia reale ha risposto che ‘’la casa è stata utilizzata per gli ospiti stranieri".

Più seriamente, la stampa ha iniziato a chiedere perché Sayn-Wittgenstein, che ha lasciato Boss & Co. nel 2006 per avviare la sua società di consulenza, Apollonia Associates, abbia accompagnato il re in viaggi all'estero, tra cui Germania, Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti.

Corinna racconta anche come è finita la sua storia d'amore con il re: "Subito dopo il funerale di mio padre, il re mi ha detto che aveva una relazione con un'altra donna da tre anni. Ero letteralmente devastata, era l'ultima cosa che mi aspettavo, dopo che mi aveva chiesto sposarlo".

Quando il re avrebbe dovuto subire un'operazione nel 2010, zu Sayn-Wittgenstein dice di averle chiesto di essere in ospedale con lui. "Ho dormito su un divano accanto al suo letto prima dell'intervento perché era molto nervoso", dice. "Ma la biopsia ha mostrato che il tumore era benigno".

Poi arrivò la famiglia del re. "Mi è stato chiesto senza tante cerimonie di andarmene da un membro non così gentile del suo staff", ricorda. "Quando la regina Sofia e alcuni cortigiani si resero conto di quanto fosse serio il re nei miei confronti, si era sviluppato un livello piuttosto elevato di ostilità."

Dopo questa traumatica rottura, però Corinna ha continuato la sua amicizia con il monarca e nel 2012 dice che fu incaricata di organizzare il rimpatrio di Don Juan Carlos dal Botswana dopo aver subito la famosa caduta a caccia di elefanti che avrebbe significato l'inizio del caduta in disgrazia del re e la pubblicazione della natura della loro relazione dal 2004.

I sospetti sono stati sollevati dopo che la storia del Botswana è scoppiata, quando El Mundo ha riferito che Mohamed Eyad Kayali, il re e ospite del safari di Corinna, era il "braccio destro" del principe Salman bin Abdulaziz Al Saud, il ministro della difesa saudita, che aveva "risolto l'accordo da 9 miliardi di dollari per un consorzio di aziende spagnole per la costruzione della ferrovia ad alta velocità tra La Mecca e Medina’’.

L'amante tedesca ha affermato che il versamento di 65 milioni di euro da parte del re Juan Carlos era "un regalo generoso e un riconoscimento di quanto ho significato per lui". In una rara intervista, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ha raccontato alla BBC come il monarca ha cercato di riconquistarla due anni dopo averle dato i soldi ed è "impazzito" quando lei lo ha respinto e ha chiesto indietro i suoi 65 milioni.

Attualmente Corinna Sayn-Wittgenstein è residente a Monaco. Nell'estate del 2013 è stata prescelta dalla principessa Charlene di Monaco quale consigliera personale e consulente per la sua immagine. Mentre il principe Alberto ha pensato bene di arruolarla come ‘’consulente d’affari’ (ma anche qui le malignità si sprecano).

