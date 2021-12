13 dic 2021 08:45

JULIAN ASSANGE HA AVUTO UN MINI-ICTUS IN CELLA A FINE OTTOBRE - LO HA DICHIARATO STELLA MORIS, LA COMPAGNA DEL FONDATORE DI WIKILEAKS IN CARCERE IN GRAN BRETAGNA - ASSANGE RISCHIA DI ESSERE ESTRADATO NEGLI STATI UNITI DOVE LO ATTENDE UN PROCESSO PER SPIONAGGIO PER LA DIFFUSIONE ONLINE DI MIGLIAIA DI DOCUMENTI E EMAIL CLASSIFICATI SULL'ATTIVITÀ MILITARE E DIPLOMATICA DEGLI USA - IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA FA ORECCHIE DA MERCANTE E NON RISPONDE AGLI APPELLI DI ORGANIZZAZIONI E SOSTENITORI A FAVORE DEL SUO CITTADINO JULIAN ASSANGE…