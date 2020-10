JUST STRONZI - SELVAGGIA PUBBLICA LE IMMAGINI DEL BRUNCH PARTY DI DOMENICA AL “JUST CAVALLI” DI MILANO – PER MANIFESTARE CONTRO IL DPCM DI CONTE QUEI FURBONI HANNO PENSATO BENE DI FARE BALLI DI GRUPPO, INGAGGIARE NANI CHE INFILAVANO CANNUCCE NELLE TETTE E CAMERIERI COSPLAYER. IL TUTTO SENZA MASCHERINE E CON ZERO DISTANZIAMENTO - VIDEO

Da www.milanotoday.it

brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 19

Clienti ammassati, niente mascherine e balli di massa in barba al distanziamento sociale. È la folle festa andata in scena domenica al Just Cavalli di Milano, dove centinaia di persone hanno partecipato a un brunch durato fino a tarda sera e pubblicizzato sui social del locale con l'esplicito messaggio: "No alla chiusura".

Una festa, quella del Just Cavalli, iniziata mentre in TV il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava in diretta nazionale le regole del nuovo Dpcm, che impone la chiusura delle discoteche a causa dell'altissimo numero di contagi che si stanno registrando negli ultimi giorni in tutta Italia, ma in particolare a Milano e in Lombardia.

brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 2

Il party del frequentatissimo locale milanese si unisce così al coro degli esercenti di bar, ristoranti e club contrari alla chiusura e alle limitazioni degli orari per il Covid: una moltitudine di esercenti già duramente colpita dalla crisi economica post-lockdown e che rivendica un immediato intervento del Governo in difesa della categoria.

brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 4 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 8 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 18 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 11 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 10 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 20 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 13 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 17 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 16 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 14 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 15 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 5 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 3 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 6 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm 9 brunch party al just cavalli di milano contro il dpcm