GUADAGNINO IN THE SKY - VIDEO: IL TEASER DI ''WE ARE WHO WE ARE'', PRIMA SERIE TV DEL REGISTA DI ''CHIAMAMI COL TUO NOME'', CHE RACCONTA GLI ADOLESCENTI DI UNA BASE AMERICANA IN ITALIA E L'IDENTITÀ SESSUALE E DI GENERE: ''IO MI SONO SEMPRE SENTITO SPAESATO, NON MI SONO MAI SENTITO NEL POSTO GIUSTO. QUANDO LORENZO MIELI (THE APARTMENT) E GLI SCENEGGIATORI PAOLO GIORDANO E FRANCESCA MANIERI MI HANNO HANNO PARLATO DELL'IDEA HO PENSATO CHE…''