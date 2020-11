KAMALA COL SUO NOME: UN’IPOCRISIA – LA HARRIS VIENE MESSA SULLA GRATICOLA PER UN TWEET IN CUI SOSTIENE LE PICCOLE IMPRESE IN CRISI CON LA PANDEMIA, APPENA POCHI MESI DOPO AVER CHIESTO AIUTO ECONOMICO PER PAGARE LE CAUZIONI DEI RIVOLTOSI CHE HANNO DATO FUOCO AI NEGOZI – E IL WEB SI SCATENA BOLLANDOLA COME UN’IPOCRITA: “DECIDI DA CHE PARTE STARE. NON SI PUÒ PARTEGGIARE PER ENTRAMBI…”

DAGONEWS

kamala harris 1

La vicepresidente Kamala Harris è stata criticata dopo aver twittato, sostenendo le piccole imprese colpite dalla pandemia di coronavirus, mesi dopo aver chiesto donazioni per pagare le cauzioni dei rivoltosi che, durante le proteste sulla scia della morte di George Floyd, hanno vandalizzato e dato fuoco a diverse attività.

«Le piccole imprese, in particolare quelle di proprietà dei neri e delle minoranze, hanno urgente bisogno di aiuto per sopravvivere agli effetti del coronavirus quest'inverno - ha twittato sabato Kamala - JoeBiden e io ci impegniamo ad aiutare queste aziende durante la pandemia e a fornire loro il supporto di cui hanno bisogno per prosperare negli anni a venire».

il tweet di kamala harris pro aziende

Ma sui social è esplosa la polemica dei suoi detrattori che vedono il tweet in contrasto con quello scritto durante le proteste di BLM quando, a chi protestava contro il razzismo, si sono aggiunti gruppi di rivoltosi che saccheggiavano, vandalizzavano e bruciavano i negozi.

«Se sei in grado di farlo, partecipa ora al @MNFreedomFund per aiutare a pagare la cauzione per coloro che protestano in Minnesota» ha twittato Harris lo scorso 1° giugno.

Solo nel Minnesota, più di 360 aziende nell’area delle Twin Cities sono state vandalizzate. Alcune sono stati ridotti in macerie e almeno 66 sono stati completamente distrutte dagli incendi.

il tweet di kamala harris pro rivoltosi in minnesota negozi chiusi in minnesota kamala harris e douglas emhoff 5 negozi distrutti a seattle 1 negozi saccheggiati a new york negozi saccheggiati a new york 1 saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 13 saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 24 il negozio di dolce e gabbana a new york saccheggiato saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 11 saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 21 negozio bruciato in minnesota