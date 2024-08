KAMALA INCOMBE, E “BIBI” HA FRETTA DI CHIUDERE I CONTI CON HAMAS – NETANYAHU NON VUOLE CEDERE IL CONTROLLO MILITARE DELLA PHILADELPHI ROUTE, IL CORRIDOIO TRA L'EGITTO E LA STRISCIA DI GAZA – COME DAGO-DIXIT, IL PREMIER ISRAELIANO SA CHE CON KAMALA HARRIS ALLA CASA BIANCA GLI USA BLOCCHEREBBERO I RIFORNIMENTI DI ARMI ALLO STATO EBRAICO – PER QUESTO NETANYAHU PROSEGUE COL PUGNO DURO PER RAGGIUNGERE I SUOI OBIETTIVI IL PRIMA POSSIBILE: IL MANTENIMENTO DEI PROPRI SOLDATI A TEMPO INDEFINITO DENTRO GAZA E… – IL DAGOREPORT

CON IL CAMBIO DI CAVALLO E HARRIS IN VANTAGGIO, PER “BIBI” È PREFERIBILE UN ACCORDO IMMEDIATO CON L’AZZOPPATO BIDEN, PIUTTOSTO CHE RITROVARSI DOMANI CON KAMALA PRESIDENTE CHE BLOCCA I RIFORMIMENTI DI ARMI – UNA TREGUA VALE UN PUNTO E MEZZO NEI SONDAGGI PRESIDENZIALI MENTRE PER BIDEN SAREBBE IL PENNACCHIO PER UNA USCITA ALLA GRANDE DALLA CASA BIANCA…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/medio-oriente-qualcosa-cambiato-ndash-colloquio-biden-405668.htm

Estratto dell’articolo di Vittorio Da Rold per “Domani”

BENJAMIN NETANYAHU E KAMALA HARRIS

Sembra il solito gioco delle parti dopo che il segretario di Stato, Antony Blinken ha terminato la sua tre giorni di incontri tra Gerusalemme, Il Cairo e Doha con un nulla di fatto. Benjamin Netanyahu non ha cambiato la sua posizione sul controllo militare israeliano della Philadelphi Route, il corridoio tra l'Egitto e la Striscia di Gaza. […]

Ennesima doccia fredda che arriva dopo che sul Washington Post, l'editorialista David Ignatius, uno dei più informati e ascoltati sul tema, ha scritto che, secondo funzionari Usa, Netanyahu avrebbe fatto alcune concessioni nella telefonata delle scorse ore con il presidente americano Joe Biden […]

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Siamo all’ormai noto costume della dirigenza israeliana che disfa di notte quello che ha accettato di giorno? Oppure Bibi […] ha fretta di raggiungere i suoi scopi che sono la distruzione di Hamas e il mantenimento dei propri soldati a tempo indefinito dentro Gaza, nei corridoi di Philadephia e Netzarim, per aprire al ritorno nella Striscia dei coloni cacciati ai tempi di Ariel Sharon, prima che Kamala Harris, oggi in testa nei sondaggi, prenda il posto di Joe Biden a gennaio e cambi la sua politica nei confronti di un esecutivo Netanyahu, alleato di ferro, ai partiti della destra religiosa messianica?

ANTONY BLINKEN - ISAAC HERZOG

Harris avrà meno pazienza di quanta ne abbia avuta Biden verso un paese spaccato e ancora sotto shock del 7 ottobre. Harris probabilmente non prenderà posizioni dure contro Netanyahu fino al 5 novembre, data delle elezioni, per non perdere l’indispensabile sostegno del voto degli ebrei americani, ma dopo quel risultato, se dovesse varcare la soglia della Casa Bianca, cambierebbe i toni e la sostanza nei rapporti tra i due alleati e si tornerebbe alla politica imperiale, dove Washington decide e Tel Aviv esegue.

[…] Kamala Harris di certo farà molto di più per contenere le pericolose ambizioni israeliane che mettono a repentaglio la stabilità dell’intera regione. Da Golda Meir in avanti, Joe Biden ha sempre incontrato tutti i premier di Tel Aviv e proprio per questo non è mai riuscito ad essere troppo perentorio con lo Stato di Israele.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Harris, invece, non sarà condizionata da questa storia di relazioni e tratterà Netanyahu in modo “laico” con uno sguardo agli interessi americani prima che a quelli di Israele. Sinwar interessato

Nel frattempo funzionari statunitensi ritengono che il leader di Hamas Yahya Sinwar, sia interessato a un accordo per porre fine alla guerra e rilasciare gli ostaggi israeliani tenuti nella Striscia, ma sta temporeggiando nella speranza che l'Iran o Hezbollah attacchino Israele. Lo riferisce sempre il Washington Post.

Anche l'Egitto esprime scetticismo sul raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, alla vigilia della prevista ripresa dei negoziati al Cairo. Lo scrive l'Associated Press citando i mediatori del Cairo nelle trattative, sottolineando che le sfide attorno alla cosiddetta “proposta ponte” sembrano minare l'ottimismo per un accordo imminente. […]

BENJAMIN NETANYAHU E KAMALA HARRIS ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU