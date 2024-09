KAMALA VS DONALD, MEJO DI UNA FINALE DI CHAMPIONS – QUANDO IN ITALIA SARANNO LE TRE DI NOTTE, HARRIS E TRUMP SI AFFRONTERANNO NEL PRIMO E FORSE UNICO DIBATTITO TV PRIMA DEL VOTO DEL 5 NOVEMBRE – TUTTE LE REGOLE D'INGAGGIO: IL DUELLO DURERÀ 90 MINUTI, NELLA SALA DI PHILADELPHIA NON CI SARÀ PUBBLICO, I MICROFONI DEI CANDIDATI SARANNO DISATTIVATI QUANDO NON SARÀ IL LORO TURNO E NON POTRANNO PORTARE CON LORO APPUNTI – I DUE CANDIDATI POTRANNO LANCIARE UN MESSAGGIO CONCLUSIVO DI DUE MINUTI. E L'ULTIMA PAROLA SPETTERÀ A TRUMP…

È la giornata cruciale della campagna elettorale per le presidenziali americane: stasera alle 21 (le tre di notte in Italia) a Philadelphia, la città culla della democrazia americana, nel cruciale stato in bilico della Pennsylvania, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump si affronteranno in un faccia a faccia che probabilmente sarà il primo e l'ultimo in vista del voto del 5 novembre.

I temi

La posta in gioco è alta, poiché i candidati stasera dovranno presentare la loro visione del Paese e rispondere a domande sui principali temi: aborto e diritti civili, confine e immigrazione, ricette economiche e fiscali, le guerre a Gaza e in Ucraina, forse anche i veterani e il caotico ritiro da Kabul, su cui si sono riaccesi i riflettori con accuse reciproche.

Le regole del dibattito

Nella sala del National Constitution Center di Philadelphia non ci sarà pubblico, i microfoni dei candidati saranno disattivati quando non sarà il loro turno di parlare e non sarà loro consentito di prendere appunti. Il duello televisivo durerà 90 minuti e verrà trasmesso da Abc News.

[...] Non ci sarà nessuna dichiarazione d'apertura da parte dei due candidati, e questo rappresenta un fatto nuovo rispetto alle elezioni presidenziali del passato. Trump e Harris, invece, avranno la possibilità di lanciare un messaggio conclusivo di due minuti agli elettori.

Il sorteggio

Trump ha vinto il sorteggio con la monetina per scegliere o la postazione da occupare durante il dibattito o se fare per primo o per ultimo il discorso di chiusura: il tycoon ha scelto di essere colui che chiuderà il dibattito e avrà l'ultima parola con gli elettori. Ad Harris, quindi, è rimasta la scelta della postazione da occupare davanti alle telecamere. Così come a giugno, Trump starà sul podio a sinistra del teleschermo. Harris, come fece Biden, starà a destra.

Penna e taccuino

Ogni candidato avrà una penna, un taccuino e una bottiglia d'acqua. Non sono permessi appunti già scritti.

I moderatori

Ad aprire il duello saranno i due moderatori, David Muir e Linsey Davis, che presenteranno i candidati a cui seguiranno le domande. Miur ha ottenuto la prima intervista televisiva con Trump dopo la sua nomina a presidente e la prima congiunta con Biden e Harris prima delle elezioni del 2020. Davis attualmente presenta l'edizione domenicale di World News Tonight e il programma di streaming in prima serata della rete nei giorni feriali, ABC News Live Prime.

I sondaggi

L'ultimo sondaggio nazionale del New York Times/Siena College è il primo da un mese circa a dare Trump in testa: con il 48% contro il 47% (e di due punti se si considerano i candidati indipendenti). Ma la media dei sondaggi vede ancora Harris in vantaggio di 1-3 punti. Una distanza, comunque, minima che rende ancora più incerta questa corsa. [...]

