KAMALA WHO? – JOE E JILL BIDEN ARRIVANO ALLA TRADIZIONALE CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL “KENNEDY CENTER” E IGNORANO LA HARRIS E IL MARITO, DOUG EHMOFF – IL PRESIDENTE È ANCORA INCAZZATO PER IL TRATTAMENTO RICEVUTO DAL PARTITO DEMOCRATICO E DALLA SUA VICE, CHE L’HANNO COSTRETTO A NON CORRERE PER LA CASA BIANCA, DANDOGLI DEL RINCOJONITO, PER POI PRENDERE UNA BATOSTA DA TRUMP. E ORA LA FAMIGLIA BIDEN RENDE PAN PER FOCACCIA - VIDEO

Traduzione dell’articolo di Katelyn Caralle per https://www.dailymail.co.uk/

JOE E JILL BIDEN IGNORANO KAMALA HARRIS AL KENNEDY CENTER HONORS

Il Presidente Joe Biden e la First Lady Jill Biden hanno completamente ignorato la Vice Presidente Kamala Harris e il “second gentleman” Doug Emhoff domenica. Le due coppie erano sedute accanto al Kennedy Center Honors.

All'annuncio della cerimonia di premiazione a Washington, il Presidente e la First Lady non hanno nemmeno guardato in direzione della seconda coppia e si sono rifiutati di stringere loro la mano, di abbracciarli o di riconoscere in qualche modo la loro presenza.

Invece i due erano tutti sorridenti, mentre salutavano la folla acclamante prima di prendere posto. Hanno anche guardato in direzione di Harris ed Emhoff, ma li hanno ignorati. La folla ha tributato una standing ovation di un minuto al Presidente e al dottor Biden.

Durante questo tempo, i Biden non hanno riconosciuto Harris o Emhoff, che erano in piedi accanto a loro e si sono uniti alla folla per applaudire il Presidente uscente.

JOE E JILL BIDEN IGNORANO KAMALA HARRIS AL KENNEDY CENTER HONORS

L'imbarazzante incontro arriva mentre emergono notizie secondo cui il rapporto tra la prima e la seconda coppia continua ad inacidirsi dopo che, in estate, la vicepresidente ha assunto il ruolo di candidato alla presidenza per le elezioni del 2024.

Sui social media è esplosa l'ipotesi che i Biden abbiano cercato di sabotare le possibilità di Harris, mentre altri hanno osservato come Joe abbia indossato un cappellino da palla “Make America Great Again” e Jill un tailleur pantalone completamente rosso per votare il 5 novembre.

A Biden, 82 anni, restano solo 42 giorni di mandato e se ne va con una nota di amarezza.

joe biden kamala harris veteran day cimitero di arlington

I democratici accusano il presidente di essere stato egoista, utilizzando gli ultimi giorni di mandato presidenziale per graziare il figlio Hunter Biden, 54 anni.

A fine luglio, Biden ha ceduto alle pressioni del suo partito per porre fine alla sua candidatura alla rielezione. Pochi istanti dopo aver annunciato la mossa, il Presidente ha appoggiato la sua vice per prendere in mano la sua campagna.

Donald Trump ha sconfitto la Harris vincendo tutti e sette gli Stati chiave e ottenendo 312 dei 270 voti del Collegio Elettorale necessari per la vittoria - il margine più ampio ottenuto da un candidato repubblicano dalle elezioni del 1988.

JOE BIDEN KAMALA HARRIS

Harris ha abbandonato la sua candidatura alle presidenziali con un debito di 20 milioni di dollari per i Democratici, dopo aver speso 1,5 miliardi di dollari nelle sue brevi 15 settimane di campagna.

Da allora, la vicepresidente ha avuto pochi eventi pubblici e raramente è stata vista insieme al presidente e la first lady. Ma nel fine settimana sono stati costretti a sedersi fianco a fianco […].

joe biden kamala harris veteran day cimitero di arlington ABBRACCIO TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN ALLA CONVENTION NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO A CHICAGO SOSTITUZIONE ETNICA - MEME BY EMILIANO CARLI kamala harris e joe biden in maryland KAMALA HARRIS JOE BIDEN - CONVENTION DEMOCRATICA A CHICAGO il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 5 MEME SU JOE BIDEN MORTO THE KAMALOT - COPERTINA DEL NEW YORK MAGAZINE JOE BIDEN - KAMALA HARRIS E I PRIGIONIERI LIBERATI NELLO SCAMBIO CON LA RUSSIA ABBRACCIO TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN ALLA CONVENTION NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO A CHICAGO KAMALA HARRIS - JOE BIDEN

il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 3 joe biden e kamala harris in maryland