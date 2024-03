16 mar 2024 15:50

KANYE WEST L’HA CAPITO: POPPE E CULO PIACCIONO A TUTTI - LA MOGLIE DEL RAPPER È COSTRETTA A GIRARE SEMPRE MEZZA NUDA: KANYE CAPISCE I BISOGNI (E ANCHE L'IRRITAZIONE) DEGLI INTERNAUTI E LA SFRUTTA PER DIVENTARE ANCORA PIÙ FAMOSO – GLI OUTFIT DELLA 29ENNE, CHE COPRONO APPENA LE SUE VIRTÙ, SONO IMPOSTI DAL MARITO, COME AVVENIVA PER LA SUA EX MOGLIE KIM KARDASHIAN, USATA COME DONNA-TROFEO - IL "BOCCAGLIO" IN BARCA A VENEZIA ERA PARTE DELLA STRATEGIA?