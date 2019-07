KARAOKE DI SANGUE - "TI RICORDI DI ME?", POI LE SPARA 7 COLPI E LA UCCIDE - FEMMINICIDIO A SAVONA, LEI SI STAVA ESIBENDO AL KARAOKE QUANDO L'EX MARITO HA FATTO IRRUZIONE NEL LOCALE E HA APERTO IL FUOCO - ALTRE 3 PERSONE FERITE DALLA RAFFICA DI COLPI - L'UOMO, ARMATO, E' IN FUGA - MASSARI ERA STATO GIÀ CONDANNATO PER DANNEGGIAMENTI E STALKING - NELL’AGOSTO DEL 2015, DOPO LA CONDANNA, AVEVA DATO FUOCO AL LOCALE GESTITO DALL’EX MOGLIE.

Da corriere.it

deborah ballesio

«Ti ricordi di me?», urla entrando nel locale: poi le spara sette colpi e l’ uccide. L’aggressore è Domenico Massari, 48 anni. La vittima, la sua ex moglie, si chiamava Deborah Ballesio, 40 anni. Il femminicidio, ieri sera, nel ristorante dei Bagni Aquario di Savona, in via Nizza, teatro della sparatoria intorno alle 22.30. L’uomo, ancora armato, è tuttora in fuga.

domenico massari

Quando Massari è entrato nel locale, arrivando dalla spiaggia, Ballesio stava partecipando a una serata di karaoke. Così l’ uomo ha potuto avvicinarsi senza poter essere bloccato alla ex, a cui ha sparato da distanza ravvicinata. La donna è morta sul colpo. I proiettili esplosi hanno colpito anche due persone che stavano vicine alla vittima: una donna di 62 anni è stata ferita alla gamba; l’altra, una ragazza incinta, è stata per fortuna colpita solo di striscio. L’irruzione ha colto tutti di sorpresa al punto che, nei primi istanti, si era sparsa la voce incontrollata che si trattasse di un attentato terroristico.

deborah ballesio

Le testimonianze raccolte dicono che l’uomo prima di sparare avrebbe gridato alla ex moglie «ti ricordi di me?». Massari era stato già condannato a 3 anni e due mesi per danneggiamenti e stalking, ma non aveva, già in passato, rispettato i divieti di non avvicinarsi all’ex moglie. Nell’agosto del 2015, dopo la condanna, l’uomo aveva dato fuoco al locale «Follia» di Altare, gestito dall’ex moglie.

deborah ballesio