KATE MIDDLETON, LA COLONNA DI BUCKINGHAM PALACE – UNA NUOVA BIOGRAFIA SVELA L'INFLUENZA DELLA MOGLIE DI WILLIAM SULLA ROYAL FAMILY – FU LEI A CONVINCERE IL MARITO A METTERE DA PARTE LE TENSIONI CON RE CARLO E A TRASFERIRE LA FAMIGLIA PIÙ VICINA A WINDSOR DURANTE GLI ULTIMI GIORNI DELLA REGINA ELISABETTA (MORTA PER UN MIELOMA, CONFERMATO UFFICIALMENTE) E DI AVERE RAPPORTI PIÙ CORDIALI CON CAMILLA: “HA RICAVATO PER SÉ UN RUOLO DA PACIFICATRICE NELLE VICENDE FAMILIARI. LE HA GIOVATO, A DIFFERENZA DI DIANA, ARRIVARE ALL'ALTARE PIU' MATURA..."

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il "Corriere della Sera"

catherine princess of wales di robert jobson

Le mani della regina Elisabetta, indebolite dal mieloma che la sta consumando, faticano a reggere la teiera e per non rovesciarla chiede al suo staff […] di trovargliene una più piccola e leggera.

Era già noto che al di la della causa ufficiale — «età avanzata» — diffusa dal palazzo, Elisabetta morì nel settembre del 2022 per un tumore. Lo conferma adesso un libro in uscita il 1 agosto nel Regno Unito, molto atteso: una biografia della principessa Catherine (Catherine, The Princess of Wales ) scritta da Robert Jobson e da ieri anticipato a puntate sul Daily Mail .

Biografo dei Windsor — di Filippo, di Carlo al quale ha dedicato due libri, di William — e di Diana […] Jobson […] scrive ora che, nei mesi finali, Elisabetta era quasi cieca ma la sua consolazione fu il rapporto, che divenne ancora più stretto, con William. […]

george, william, louis, kate middleton, charlotte, re carlo iii, camilla trooping the colour

Era stata Catherine, spiega Jobson, a convincere il marito a trasferire la famiglia più vicino a Windsor. La tesi del libro è che — al contrario di Diana che sposò Carlo quand’era appena ventenne — ha giovato a Catherine arrivare all’altare quasi trentenne, più matura. E che l’influenza pacificatrice di lei abbia permesso a William — che Jobson descrive come rigido, scontroso, ostinato — di avviare la distensione nei rapporti con re Carlo dopo anni molto complicati.

kate middleton principe william 9

Se Carlo viene dipinto come padre distante durante l’infanzia e adolescenza di William, Diana appare come madre fin troppo premurosa che avrebbe, secondo Jobson, utilizzato il figlioletto come «stampella emotiva» durante le crisi matrimoniali prima, e più tardi negli anni della separazione e del divorzio reale.

[…] Catherine porta dunque calma e un senso di sicurezza nella vita del marito, che è attentissimo al tempo da dedicare al rapporto con i figli per non ripetere l’errore di Carlo — privilegiare gli impegni di Stato — che lo fece soffrire da bambino. […]«cerca sempre di considerare i punti di vista altrui… e ha ricavato per sé un ruolo da pacificatrice nelle vicende familiari».Sarebbe stata lei, secondo il libro, a convincere William ad avere un rapporto cordiale, se non proprio affettuoso, con Camilla che era invece odiatissima da sua madre Diana.

re carlo, la moglie camilla, william, kate middleton

E Carlo? Padre di due maschi, «vede Catherine come la figlia che non ha avuto… in privato, lei chiama il re grandpa , nonno». William ha poca pazienza e tende ad alzare la voce quando è contrariato; un tema spinoso, rivela il libro, è quello dei viaggi in elicottero. William insiste da anni nel portare tutta la famiglia con sé, prassi invisa ai reali di tutto il mondo per ovvi motivi di sicurezza (legati alla successione e ai problemi di Stato se una sciagura cancellasse un intero ramo familiare).

Pilota esperto, William rimase sulle sue posizioni e la regina Elisabetta si lamentò della cosa con il nipote in termini molto franchi, «senza freni». Carlo costrinse così il figlio a firmare un documento nel quale riconosceva di correre un rischio di sicurezza. […]

kate middleton regina elisabetta william e kate middleton 1 kate middleton principe william 3 KATE MIDDLETON AI BAFTA camilla parker bowles kate middleton principe william 1 kate middleton parata trooping the colour 2024 kate middleton principe william 3 principe harry principe william e kate middleton 3 kate middleton parata trooping the colours 2024 12 kate middleton principe harry principe william e kate middleton 1 kate middleton mostra le gambe 2 kate middleton annuncia di avere un tumore 4 kate middleton a wimbledon