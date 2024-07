10 lug 2024 10:39

KATE MIDDLETON SARÀ A WIMBLEDON? LA DUCHESSA È LA MADRINA DEL TORNEO DI TENNIS E, OGNI ANNO, PREMIA I VINCITORI NELLA CERIMONIA FINALE DI DOMENICA. DOPO AVER RIVELATO DI ESSERE IN CURA PER UN CANCRO, LA PRINCIPESSA SI È FATTA VEDERE SOLO UNA VOLTA, AL TROOPING THE COLOUR, LA PARATA CHE FESTEGGIA IL “COMPLEANNO PUBBLICO” DEL SOVRANO – DA ALLORA È RIPIOMBATA NEL SILENZIO E, ADESSO, LA SUA PRESENZA A WIMBLEDON È AVVOLTA NEL MISTERO. IN OGNI CASO SI È GIÀ PENSATO A UNA SOSTITUTA CHE SARÀ LA…