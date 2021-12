KATE MIDDLETON LE SUONA A MEGHAN MARKLE – LA DUCHESSA DI CAMBRIDGE SI METTE AL PIANOFORTE PER ACCOMPAGNARE TOM WALKER IN CONCERTO NELL’ABBAZIA DI WESTMINSTER E FA DIMENTICARE LA CARTOLINA DI FAMIGLIA SCODELLATA DAI SUSSEX DALLA CALIFORNIA – E WALKER RIVELA: “LA PRIMA VOLTA CHE ABBIAMO PROVATO ERA PIUTTOSTO NERVOSA E…” - VIDEO

La duchessa di Cambridge Kate Middleton si guadagna ancora di più l'affetto dei sudditi della Gran Bretagna dopo la sua esibizione al piano trasmessa nella notte di Natale. Per la prima volta Kate ha suonato in pubblico assieme al cantante Tom Walker che ha interpretato uno struggente brano in ricordo di tutte le vittime della pandemia. Il concerto, registrato giovedì, è avvenuto all'interno dell'abbazia di Westminster.

Durante il concerto di Natale "Toghether at Chistmas" trasmesso venerdì sera in tv, è apparsa la duchessa Kate Middleton che si è seduta al pianoforte ed ha accompagnato Tom Walker. Hanno suonato il brano "For Those Who Can't Be Here" ("Per chi non può essere qui"), scritto dall'artista e dedicato alle vittime della pandemia. La performance è stata registrata giovedì nell'abbazia di Westminster.

Tom Walker ha rivelato al "Daily Mirror" che durante le prove Kate Middleton era "abbastanza nervosa" perché non suonava con un altro musicista da molto tempo". L'artista e la duchessa di Cambridge si sono seduti ai lati opposti della stanza durante la sessione di prove "molto segreta" e Kate ha suonato la canzone circa nove volte e "l'ha afferrata". "E' stata così gentile - ha aggiunto Tom Walker - . Penso che la prima prova che abbiamo provato fosse piuttosto nervosa perché non suonava con un altro musicista da molto tempo".

