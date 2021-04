15 apr 2021 08:40

PER KIEV SUONA LA CAMPANA – I RUSSI DIPINGONO UNA CROCE BIANCA SUI LORO CARRI ARMATI DIRETTI AL CONFINE UCRAINO, COME FECERO NEL 1968, DURANTE L’INVASIONE DELLA CECOSLOVACCHIA – MOSCA: “SI TRATTA SOLO DI ESERCITAZIONI”, MA CONTINUA A INVIARE SOLDATI E ARMI – A KIEV HANNO PAURA CHE IL CREMLINO SCHIERI MISSILI NUCLEARI IN CRIMEA, E A DONETSK SPUNTANO ROBOT GIGANTI ADDOBBATI CON LA BANDIERA RUSSA – GLI STATI UNITI RINUNCIANO ALL’INVIO DELLE DUE NAVI DA GUERRA NEL MAR NERO – VIDEO E FOTO