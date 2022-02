25 feb 2022 08:09

PER KIEV SUONA LA CAMPANA - L’INTELLIGENCE UCRAINA SVELA IL PIANO RUSSO PER CONQUISTARE LA CAPITALE: FINO A 2MILA FORZE SAREBBERO IMPIEEGATE PER ASSUMERE IL CONTROLLO DI UNO DEI DUE AEROPORTI DELLA CITTÀ DA TERRA. SAREBBERO SUPPORTATE DALL’ALTO DA AEREI A-50 E DA AZIONI DIVERSIVE E UN ATTACCO INFORMATICO. GRUPPI DI PROVOCATORI SONO GIÀ IN AZIONE: STANNO PROVOCANDO INCENDI E SACCHEGGI PER SEMINARE IL PANICO. L’OBIETTIVO È ASSUMERE IL CONTROLLO DELLE SEDI ISTITUZIONALI, PER SOSTITUIRE ZELENSKY CON UN FANTOCCIO CONTROLLATO DA MOSCA