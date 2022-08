KILL BILL ALLA MENEGHINA - A MILANO, UNA LITE TRA AUTOMOBILISTI È DEGENERATA QUANDO UNO DEI PROTAGONISTI HA ESTRATTO UNA KATANA - LA POLIZIA È RIUSCITA AD INTERVENIRE IN TEMPO, EVITANDO CHE LA SITUAZIONE DEGENERASSE - TUTTE E CINQUE LE PERSONE COINVOLTE SONO STATE BLOCCATE E DENUNCIATE DAGLI AGENTI PER RISSA E DUE DI LORO ANCHE PER IMMIGRAZIONE CLANDESTINA…

Da www.leggo.it

katana sequestrata dopo rissa a milano

Una scena che sembra uscita da un film di Quentin Tarantino, fermata prima che potesse succedere qualcosa di grave. A Rozzano, in provincia di Milano, una lite tra automobilisti è degenerata quando uno dei due protagonisti ha aperto lo sportello e ha estratto la spada da samurai. A evitare il peggio è stata la polizia locale, intervenuta tempestivamente bloccando l'uomo.

KATANA

Minaccia l'automobilista con la katana

Il diverbio è avvenuto in via Lambro, apparentemente per futili motivi, ma degenerato in pochi attimi. A contattare la polizia locale sono stati i residenti, richiamati dai rumori molesti in strada. Gli agenti si sono imbattuti in un gruppo di cinque soggetti di origine straniera, coivolti in un’accesa discussione che ha portato uno di loro ad estrarre dalla sua auto la katana per intimorire gli altri.

LA KATANA

Tutte e cinque le persone coinvolte nella disputa sono state bloccate e denunciate dagli agenti per rissa. Sulla scorta di quanto accertato, due di loro sono state denunciate anche per immigrazione clandestina mentre la katana è stata posta sotto sequestro.

KATANA folle armato di katana KATANA