Da www.nypost.com

BRIAN THOMPSON

Il killer di Brian Thompson, il ceo di UnitedHealthcare freddato fuori dall’hotel Hilton a Midtown, a New York, potrebbe aver lasciare dei messaggi sui proiettili usati per ucciderlo.

La polizia di New York sta indagando sul messaggio che include parole come “deny,” “depose” e “defend”, incise sui proiettili e sui bossoli usati per uccidere il 50enne: sono stati recuperati tre proiettili calibro 9 millimetri e tre bossoli.

Su ciascuno c'è una sola parola, il che indica che l'assassino potrebbe aver cercato di lasciare un messaggio.

Secondo i filmati di sorveglianza ottenuti dal “New York Post”, l'uomo armato e mascherato utilizzava un silenziatore e sembrava essere esperto: ha atteso il suo bersaglio fuori dall’hotel e poi lo ha freddato con diversi colpi a distanza ravvicinata.

OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON

È stato visto mentre attendeva fuori dall'hotel di lusso il suo bersaglio, l'amministratore delegato con uno stipendio annuo di quasi 9,9 milioni di dollari, prima di sparare con calma diversi colpi a distanza ravvicinata.

Dal filmato emerge che la pistola si era inceppata, ma l'assassino è riuscito a risolvere il problema, dimostrando di essere abile a maneggiare armi. Dopo l’omicidio, l’assassino è scappato in un vicolo ed è saltato su una bici elettrica con cui si è diretto verso Central Park, dove la copertura delle telecamere di sorveglianza è scarsa.

Ma il sospettato potrebbe aver commesso alcuni gravi errori che potrebbero aiutare gli investigatori a identificarlo facilmente.

OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON - L ASSASSINO RIPRESO DALLE TELECAMERE DI SICUREZZA

Prima dell'omicidio, l'uomo aveva comprato un caffè, una bottiglia d'acqua e due PowerBar in uno Starbucks lì vicino e aveva gettato la bottiglia e la tazza di caffè in un bidone della spazzatura. I poliziotti hanno recuperato gli oggetti dalla spazzatura e ora li useranno come prova.

Gli investigatori hanno anche scoperto un telefono in un vicolo vicino all'Hilton che ritengono appartenga all'assassino.

L'insieme delle prove potrebbe anche aiutare gli inquirenti a stabilire il movente dell'omicidio. «Sulla base delle prove che abbiamo finora, sembra che la vittima sia stata presa di mira - ha detto il capo dei detective della polizia di New York, Joe Kenny - Ma al momento, non sappiamo perché. Questo non sembra essere un atto di violenza casuale».

Thompson, con uno stipendio di 9,9 milioni di dollari, era a capo della più grande compagnia assicurativa sanitaria privata del Paese, che in passato ha respinto in modo controverso le richieste di risarcimento dei clienti ed è attualmente sottoposta a un'indagine antitrust da parte del Dipartimento di Giustizia.

OMICIDIO DI BRIAN THOMPSON - LA PISTOLA USATA PER DALL ASSASSINO

Ma lui era molto rispettato nel suo campo ed era marito e padre di due figli che abitavano nel Minnesota. La moglie Paulette "Pauley" Thompson, 51 anni, ha dichiarato che la famiglia aveva ricevuto minacce prima dell'omicidio del marito: «C'erano state delle minacce. Non so, una mancanza di copertura sanitaria? Non conosco i dettagli. So solo che ha detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato».

La polizia di New York ha offerto una ricompensa di 10.000 dollari a chiunque fornisca informazioni.

