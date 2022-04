KIM SENZA FILTRO - LA BASINGER SULL'EX MARITO ALEC BALDWIN NON LA TOCCA PIANO: "NON È SEMPRE STATO EMOTIVAMENTE E MENTALMENTE DISPONIBILE AD AFFRONTARE PROBLEMI SERI RIGUARDANTI LA LORO FIGLIA, IRELAND" - "E' CRESCIUTO IN UNA FAMIGLIA CHE SOPPRIMEVA LE EMOZIONI O LE SCAMBIAVA PER DEBOLEZZA" - IRELAND: "AVEVO ISOLATO TUTTI I MIEI AMICI, LA FAMIGLIA. NON HO PARLATO CON I MIEI GENITORI PER UN ANNO..."

Kim Basinger e la figlia Ireland

Kim Basinger ha detto che l'ex marito Alec Baldwin non è sempre stato «emotivamente e mentalmente disponibile» ad affrontare problemi seri riguardanti la loro figlia, Ireland.

«Sai che stiamo tutti bene, andiamo tutti d'accordo, qualunque cosa. Ma lui è una sfida. Abbiamo affrontato le nostre sfide», ha condiviso Basinger, 68 anni, durante il "Red Table Talk" di Facebook Watch mercoledì, mentre discuteva della battaglia di sua figlia di 26 anni con la sua salute mentale.

Alec Baldwin e Kim Basinger

«Non credo che Alec fosse emotivamente o mentalmente disponibile per quel tipo di discorsi. Alec, sai, opera in un modo molto diverso nella sua vita».

Mentre Ireland crede che suo padre soffra di ansia, Basinger è convinta che la sua educazione gli abbia reso difficile attingere alle sue emozioni, e lo ha descritto come «qualcuno che è cresciuto in una famiglia che soprrimeva le emozioni o le scambiava per debolezza».

Basinger e Baldwin si sono sposati nel 1992, hanno avuto Ireland nel 1995 e si sono impegnati in una feroce battaglia per la custodia durante la loro separazione nel 2002.

«Ci sono cose per cui vado da mio padre», ha proseguito Ireland, «ma se anche solo provassi ad avere questa conversazione in qualche modo con lui, non credo che sarebbe in grado di assorbirne davvero nulla».

alec baldwin kim basinger

Per un certo periodo, Ireland non ha parlato con nessuno dei suoi genitori a causa dell'abuso di sostanze. «Nella mia famiglia ci sono stati alcolismo e dipendenza dalla droga», ha condiviso durante un segmento uno contro uno con Willow Smith, 21 anni. «Una notte sono andata così oltre con il bere e le pillole che non riuscivo ad andare a dormire».

«Avevo isolato tutti i miei veri amici, isolato la mia famiglia. Non avevo il controllo su nulla nella mia vita. Mi sono torturata con i disturbi alimentari che avevo. Non ho parlato con i miei genitori per tipo un anno. Li vedevo qua e là, ma mi vergognavo così tanto di quello che ero diventata e di come stavo vivendo».

ALEC BALDWIN KIM BASINGER - THE GETAWAY

Da allora ha riparato i suoi rapporti con i suoi genitori ed è «libera da anoressia e bulimia» da anni ormai. Alec è attualmente in attesa del suo ottavo figlio, il settimo con l'attuale moglie, Hilaria Baldwin.

kim basinger the nice guys kim basinger e alec baldwin