KINDER, CHE BRUTTA SORPRESA! - FERRERO HA RITIRATO DAL MERCATO, IN INGHILTERRA E IN IRLANDA ALCUNI LOTTI DI OVETTI KINDER PER UN "POTENZIALE COLLEGAMENTO CON UN FOCOLAIO DI SALMONELLA" : I DOLCETTI COINVOLTI SONO STATI REALIZZATI NELLO STABILIMENTO ARLON IN BELGIO E SONO ALMENO 57 CASI I CASI DI SALMONELLA SEGNALATI E RICONDUCIBILI AI PRODOTTI KINDER…

Ferrero ha ritirato dal mercato, in Inghilterra e in Irlanda, due settimane prima di Pasqua, alcuni lotti di ovetti Kinder per un «potenziale collegamento con un focolaio di salmonella». La notizia, riportata da alcuni media inglesi, che citano come fonte la Food Standards Agency (Fsa), è stata confermata all’Ansa dall’azienda, che ha disposto il ritiro a scopo precauzionale.

Gli ovetti interessati sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio. Sono almeno 57 casi i casi di salmonella segnalati e riconducibili ai prodotti Kinder, tra cui un certo numero di bambini. Il richiamo riguarda le uova Kinder Surprise singole e multipack, un dolcetto popolare commercializzato per i bambini che contiene piccoli giocattoli da collezione all’interno di un guscio di cioccolato.

L’azienda «ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto - puntualizza la Fsa -, come misura precauzionale. Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio». Il richiamo arriva proprio mentre le marche di dolciumi si contendono lo spazio sugli scaffali dei supermercati in vista della Pasqua, che in Gran Bretagna viene celebrata acquistando in maniera massiccia uova di cioccolato. Un grosso colpo per la Ferrero, dato che la Food Standards Agency (FSA) ha consigliato ai clienti di acquistare i prodotti interessati, con date di scadenza tra l’11 luglio e il 7 ottobre.