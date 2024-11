KLUM CAKE – ANCHE QUEST’ANNO, HEIDI KLUM HA APPARECCHIATO IL SUO MEGA PARTY DI HALLOWEEN A NEW YORK, TRAVESTENDOSI DA…E.T.! LA BOMBASTICA 51ENNE, INSIEME AL MARITO-TOYBOY TOM KAULITZ, SI È INFLITTA LA SOLITA LUNGHISSIMA SESSIONE DI TRUCCO PER SORPRENDERE GLI INVITATI ALLA FESTA ESCLUSIVISSIMA. QUEST’ANNO NON C’ERANO VIP DI PRIM’ORDINE COME L’HABITUÉE ELON MUSK, TROPPO IMPEGNATO CON TRUMP, MA YOUTUBER, INFLUENCER E LA FIGLIA LENI “BRIATORE”, AGGHINDATA DA SEXY ALIENA… - VIDEO

DAGONEWS

tom kaulitz e heidi klum vestiti da et halloween 2024 3

La supermodella Heidi Klum, ex di Flavio Briatore e conosciuta come "la Regina di Halloween" per i suoi eccentrici travestimenti, anche quest’anno ha di nuovo sorpreso tutti, trasformandosi nell'alieno E.T. del celebre film di Steven Spielberg.

La sempre bombastica Klum, 51 anni, e suo marito, il musicista Tom Kaulitz, si sono presentati all'annuale festa di Halloween all’Hard Rock Hotel di New York vestiti come il personaggio del cult anni ’80.

Con l’ausilio di un intricato trucco, Klum ha ricreato un E.T. vestito con un abito a fiori e un cappello nero, mentre Kaulitz rappresentava l’alieno “nudo”, come si vede nel film. La preparazione del look, durata oltre otto mesi, ha coinvolto centinaia di esperti, guidati dal designer Mike Marino. Klum ha documentato la sua trasformazione sui social media, rivelando dettagli del lungo processo.

tom kaulitz e heidi klum vestiti da et con leni klum aliena halloween 2024

Oltre ai travestimenti spettacolari della coppia, anche la figlia di Klum, Leni, ha partecipato alla festa agghindata come un’affascinante extraterrestre. Il party, che ha visto la partecipazione di varie celebrità, ha incluso costumi “da urlo” come quelli di Bethenny Frankel in versione Wonder Woman, Charli D’Amelio ispirata a Black Swan, e Questlove nei panni del Cappellaio Matto.

La serata ha consolidato ancora una volta l’incredibile dedizione di Heidi Klum nel creare costumi unici e memorabili per la notte di Halloween, rendendo il suo party uno degli eventi più attesi dell'anno.

heidi klum travestita da et halloween 2024 2 tom kaulitz e heidi klum vestiti da et halloween 2024 heidi klum travestita da et halloween 2024 4 joey graceffa halloween 2024 questlove halloween 2024 heidi klum travestita da et halloween 2024 1 heidi klum travestita da et halloween 2024 3 bethenny frankel halloween 2024 tom kaulitz e heidi klum vestiti da et halloween 2024 tom kaulitz e heidi klum vestiti da et halloween 2024. sofie dossi e zach kustice halloween 2024 leni klum sexy aliena halloween 2024 coco austin halloween 2024 bethenny frankel halloween 2024 alex consani halloween 2024 chase stokes e kelsea ballerini halloween 2024 bill kaulitz e leni klum halloween 2024 tamsen fada halloween 2024 aria addams halloween 2024 nicole scherzinger halloween 2024. ice t e coco austin halloween 2024 sofie dossi e zach kustice halloween 2024 tom kaulitz e heidi klum vestiti da et halloween 2024 2 kelsea ballerini halloween 2024 valentina sampaio halloween 2024 alexina graham halloween 2024 rachel smith halloween 2024 tom kaulitz et halloween 2024 alexina graham halloween 2024 rachel smith halloween 2024 charli damelio halloween 2024 heidi e leni klum halloween 2024 nicole scherzinger halloween 2024 leni klum sexy aliena halloween 2024