KNOCKIN' ON HARRY'S DOOR – SIMPATICO SIPARIETTO TRA IL PRINCIPE HARRY E ED SHEERAN CHE VA A BUSSARE A CASA DEL DUCA NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE – I DUE SI PERCULANO PER IL FATTO DI ESSERE ENTRAMBI “PEL DI CAROTA” RIVELANO CHE STANNO LAVORANDO A UN PROGETTO E LANCIANO UN MESSAGGIO A CHI SOFFRE DI PROBLEMI MENTALI: “NON RIMANETE IN SILENZIO E…” (VIDEO)

Da "www.iodonna.it"

Ed Sheeran e Harry, i ginger boy – chiamati così per i capelli rossi che li contraddistinguono – sono comparsi insieme in occasione della Giornata mondiale della salute Mentale.

E sempre insieme hanno lanciato sul profilo instagram ufficiale della coppia dei Duchi di Sussex (@Sussexroyal) per invitare chiunque si senta in difficoltà a chiedere aiuto. A non sottovalutare il problema.

Lo stile del video appare chiaro fin dalle prime battute in cui il cantante e attore si fa tagliare la barba per essere presentabile per la visita al Principe. «Sono davvero emozionato – dice – sto per andare da Harry. Mi mi ha contattato per un’idea di beneficenza. L’ho ammirato a lungo… da lontano».

L’ironia è alla base di questo invito social in cui Ed Sheeran, 28 anni gioca con il Duca di Sussex, 35 anni, sul fatto che nessuno capisca cosa significhi la stigma e lo sguardo/giudizio degli altri per «persone come noi», scherzando sul fatto che entrambi sono “peldicarota”. Alla battuta di Sheeran il principe risponde che «forse c’è un malinteso».

Prenditi cura dei tuoi amici

Il video girato in una “location in pieno centro a Londra”- non specificando se si tratti del Frogmore cottage o l’appartamento della coppia Harry e Meghan – si chiude con un doppio invito: «È la giornata mondiale della salute mentale! Sia il principe Harry che Ed Sheeran vogliono garantire che non solo oggi, ma ogni giorno, ti prenda cura di te, dei tuoi amici e di quelli che ti circondano».

E prosegue: «Non c’è bisogno di soffrire in silenzio: condividi come ti senti, chiedi come sta qualcuno e ascolta la risposta. Siate disposti a chiedere aiuto quando ne avete bisogno e sappiate che siamo sulla stessa barca».

