"SONO DIVENTATA MENO MANICHEA E HO CHIESTO SCUSA A IGNAZIO MARINO" - VIRGINIA RAGGI A "BELVE" FA UN MEZZO MEA CULPA PER IL GIUSTIZIALISMO GRILLINO: "A UN CERTO PUNTO MI SONO RESA CONTO CHE I PROCESSI SI CELEBRANO NELLE AULE GIUDIZIARIE. IO E L'EX SINDACO ORA CI SENTIAMO E CI CONFRONTIAMO SU MOLTI TEMI - IO E ROBERTA LOMBARDI NEMICHE? NON ME NE FREGA NIENTE - HO RICEVUTO ATTACCHI E COLPI BASSI SIA DALL'ESTERNO CHE DAL M5S - MI ATTRIBUISCONO MOLTI AMANTI? NON HO NEMMENO IL TEMPO PER AVERE TUTTI QUESTI AMANTI…"