Dagotraduzione dal Daily Mail

Assassinio sul Nilo, Gal Gadot

Il Kuwait vieterà il un nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Agatha Christie “Assassinio sul Nilo” perché interpretato dall'attrice israeliana Gal Gadot. Secondo il quotidiano kuwaitiano Al-Qabas, la decisione di vietare il film è stata presa in seguito alle richieste emerse sui social media.

Un funzionario del paese ha affermato che non avrebbe consentito un film con «un ex soldato dell'esercito di occupazione sionista». Gal Gadot, ex Miss Israele, ha svolto il servizio militare obbligatorio di due anni in Israele, prima di iniziare la sua carriera di attrice.

Gal Gadot 2

Gli utenti dei social media in Kuwait hanno anche criticato i suoi elogi all'IDF e le sue critiche ad Hamas durante la guerra del 2014 a Gaza. La guerra ha provocato 2.251 morti da parte palestinese, la maggioranza civili, e 74 da parte israeliana, la maggior parte dei quali soldati.

Gadot ha elogiato l'esercito israeliano durante la guerra, inviando preghiere ai soldati israeliani «che stanno rischiando la vita per proteggere il mio paese dagli atti orribili condotti da Hamas». Il Kuwait è fermamente contrario alla normalizzazione dei legami con Israele - a differenza dei suoi vicini del Golfo, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, che hanno firmato accordi di pace con lo Stato ebraico - ed è da tempo un sostenitore della causa palestinese.

Gadot è meglio conosciuta per il ruolo principale nel blockbuster hollywoodiano del 2017 “Wonder Woman”, bandito anche in alcuni paesi arabi tra cui Libano e Qatar.

In precedenza è stata anche criticata sui social media dopo essere stata scelta per interpretare Cleopatra nell'imminente epopea storica sull'iconica regina egiziana. Il casting ha suscitato indignazione da parte degli utenti confusi dei social media che presumevano erroneamente che Cleopatra fosse nera e nordafricana.

Assassinio sul Nilo, Gal Gadot

I critici hanno sostenuto che era inappropriato per Gadot, una donna israeliana bianca, interpretare un ruolo del genere e hanno suggerito invece che la parte fosse data a un'attrice africana o nera.

Tuttavia, altri utenti dei social media si sono affrettati a sottolineare che il sovrano egiziano era in realtà etnicamente greco o persiano. Anche se era nata in Egitto, era la figlia del faraone Tolomeo XII, un membro della famiglia reale greca macedone che governò l'Egitto per 275 anni, il che significa che Cleopatra molto probabilmente aveva la pelle chiara.

Wonder Woman, Gal Gadot

Assassinio sul Nilo, diretto e interpretato da Kenneth Branagh, uscirà questo mese negli Stati Uniti. La storia è una delle opere più famose dell'autrice britannica Christie, soprannominata la "Regina del crimine".

Il film sta già affrontando polemiche a causa del fatto che il suo protagonista maschile Armie Hammer è stato accusato di violenza sessuale da un certo numero di donne da quando le riprese si sono svolte nel 2019. Nessuna accusa formale è stata ancora mossa contro di lui, anche se la polizia di Los Angeles sta indagando sulle accuse di stupro.