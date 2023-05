25 mag 2023 11:34

KYRILO BUDANOV COME IRON MAN – IL CAPO DELL’INTELLIGENCE MILITARE UCRAINA HA RIVELATO DI ESSERE STATO FERITO GRAVEMENTE DURANTE UN’OPERAZIONE IN DONBASS: “UNA SCHEGGIA DI MINA MI HA COLPITO SOTTO IL CUORE E NON PUÒ ESSERE RIMOSSA. SOTTO L'EFFETTO DELL'ADRENALINA, HO CAMMINATO PER CINQUE CHILOMETRI, POI SONO CADUTO” – BUDANOV È CONSIDERATO IL RESPONSABILE DELLE MISSIONI DI “SABOTAGGIO” IN RUSSIA: DALL’OMICIDIO DI DUGINA AI DRONI AL CREMLINO, FINO AL PIÙ RECENTE ATTACCO A BELGOROD