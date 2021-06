IL LABORATORIO DI WUHAN E' SPORCO, MANCANO NORME DI SICUREZZA E LE SUE FOGNE POTREBBE CONTAMINARE "CANALI E TORRENTI" - IL GRUPPO DI RICERCATORI "DRASTIC" HA STILATO UN RAPPORTO SUL LABORATORIO CINESE CONSULTANDO I RISULTATI DI UN'ISPEZIONE DEL 2019: STANZE PIENE DI "DETRITI", NESSUNA SEPARAZIONE TRA LE AREE SPERIMENTALI E QUELLE DI STUDIO E STUDENTI SENZA PROTEZIONE - E ANCHE GLI ALTRI LABORATORI DELLA ZONA...

I ricercatori di Drastic, un team internazionale di scienziati e investigatori che tenta di trovare riposte sulle origini del Covid, hanno rivelato che pochi mesi prima che il virus del Covid iniziasse a diffondersi in tutto il mondo, un’ispezione dei laboratori dell’Università di Wuhan ha mostrato stanze piene di «detriti», studenti privi di camici e nessuna norma di igiene e sicurezza.

Il rapporto, scoperto dai ricercatori di Drastic, denunciava come non ci fossero strutture per rifiuti chimici e nessuna separazione tra le aree sperimentali e quelle comuni, con il rischio di contaminazioni. I laboratori erano «affollati e caotici» hanno scritto gli ispettori.

L'Istituto di virologia di Wuhan (WIV) è al centro di una tempesta da quando il Covid è emerso per la prima volta a pochi passi dalla struttura, famosa per i suoi studi sui virus dei pipistrelli molto simili. Gli errori di biosicurezza che durano da oltre 40 anni hanno anche portato alcuni a mettere in discussione la linea ufficiale cinese secondo cui la malattia è stata trasmessa dagli animali agli umani.

E ora un esame dettagliato di una serie di altri laboratori a Wuhan che effettuano ricerche sul coronavirus sui pipistrelli ha rivelato un catalogo di errori scioccanti. I ricercatori di Drastic hanno scoperto che presso il vicino Wuhan Institute of Biological Products i sistemi fognari e di drenaggio erano vecchi e danneggiati, «e potrebbero contaminare canali e torrenti locali».

Un'offerta di China Testing Network nel 2019 diceva: «Alcune delle attrezzature e delle strutture sono vecchie e la strumentazione e le funzioni di controllo nella stazione sono state danneggiate, il che ha notevolmente influenzato il normale funzionamento».

I ricercatori hanno anche rivelato le enormi dimensioni del centro di sperimentazione animale presso il WIV, dove sono cresciuti i sospetti sulle origini della pandemia: contiene 3.268 gabbie di animali vivi, tra cui 12 gabbie per furetti e 12 gabbie per pipistrelli.

Il rapporto, che è lungo 60 pagine, spiega non solo l’Istituto di Virologia, ma tutti i laboratori di Wuhan dovrebbero essere esaminati alla caccia delle origini del virus.

