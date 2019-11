LACERENZA SENZA DECENZA – IL RISTORATORE/INFLUENCER DAVIDE LACERENZA, EX FIDANZATO DI STEFANIA NOBILE (FIGLIA DI WANNA MARCHI) SFRECCIA CON LA SUA FERRARI IN CENTRO A MILANO A 137 KM/H E SFIDA UNA DUCATI – IL TUTTO VIENE DOCUMENTATO SU INSTAGRAM: “DAI CHE SPINGIAMO RAGAZZI. FIGA! ABBIAMO AMMAZZATO LA DUCATI” - VIDEO

S.M.P. per www.milanotoday.it

Oltre i limiti. A 100, 120, 137 chilometri orari in pochi secondi, di notte e nel centro di Milano a bordo di una Ferrari California rossa. Non una volta. E il tutto sbattuto sui social network, senza alcuna preoccupazione. Nemmeno quando per gioco al semaforo 'sfida' un motociclista su una Ducati a due passi da Porta Venezia.

Protagonista delle bravate, Davide Lacerenza, ristoratore milanese proprietario della "Gintoneria di Davide" in zona Greco e di un Bistrot in zona Stazione Centrale. Locali spesso frequentati da vip. Le ultime stories dell'uomo, noto anche per essere l'ex fidanzato della figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, non sono passate inosservate. Non tanto per il lusso ostentato davanti agli occhi dei suoi oltre 150mila followers su Instagram, quanto per la pericolosità di alcuni suoi video sulla Ferrari. Come quello in cui assieme a un amico supera in pochi secondi i 100 chilometri orari in uno dei tunnel che attraversano la Stazione Centrale e poi su via Sammartini.

E ancora, su una delle circonvallazioni in centro, quella che arriva in Porta Venezia, ai Bastioni: non solo ha 'sfidato' un motociclista fermo al semaforo per vedere quale dei due mezzi avesse più ripresa. Nel farlo ha continuato a tenere il cellulare in mano, mentre con l'auto superava i 100 chilometri orari: "Dai che spingiamo ragazzi. Figa! Abbiamo ammazzato la Ducati, ragazzi! Porca v... settecento cavalli sotto il culo".

Quella volta che venne aggredito da un uomo nudo

Nel 2018 Lacerenza aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una convulsa storia dove raccontava di essere rimasto coinvolto in una violenta rissa con un ragazzo di colore nei giardini di via Sant'Agnese, in centro, zona Cattolica. L'uomo, insieme alla propria compagna, stava facendo fare una passeggiata al cane e così, secondo quanto raccontato, avrebbe ripreso un giovane che "stazionava nudo nel parchetto" e aggrediva chiunque si volesse sedere sulle panchine.

Tra i due dalle parole si era passati presto a fatti e ne era nata una colluttazione. Sul posto era poi giunta la polizia per raccogliere la denuncia. Dai primi riscontri, l'aggressore aveva dei cocci di bottiglia e ha ferito Lacerenza in vari punti. Il ristoratore era stato soccorso dal 118 e medicato.

