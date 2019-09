24 set 2019 12:45

LACRIME AMARE (E SOLIDE) – IN ARMENIA UNA DONNA DI 22 ANNI PIANGE LACRIME DI CRISTALLO E RACCONTA: “LA MIA VITA È UN INFERNO” – I MEDICI NON CI STANNO CAPENDO NULLA E HANNO INVIATO I CAMPIONI PER FARLI ESAMINARE MENTRE SULLA STORIA È INTERVENUTO PURE IL VICE MINISTRO DELLA SALUTE ARMENO CHE PROMETTERE DI INTERESSARSI AL CASO – “PIANGO FINO A CINQUANTA LACRIME SOLIDE AL GIORNO E…” (VIDEO)