4 ago 2022 18:47

LADRI DI GIOCATTOLI – UN BAMBINO DI CINQUE IN VACANZA A BARDONECCHIA CON I GENITORI HA SCRITTO ALLA POLIZIA PER DENUNCIARE IL FURTO DEI SUO ROBOT MENTRE ERA IN SPIAGGIA: “POTRESTE ATTIVARE LE INDAGINI? STANOTTE NON HO CHIUSO OCCHIO PERCHÉ MI MANCA IL MIO GIOCATTOLO” – GLI AGENTI, NON POTENDO TROVARE IL COLPEVOLE, HANNO FATTO UNA COLLETTA E…