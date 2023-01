ELON MUSK SALE SUL BANCO DEI TESTIMONI PER DIFENDERE IL SUO TWEET DEL 2018 SU UN POSSIBILE DELISTING DI TESLA - IL PATRON DEL COLOSSO DELLE AUTO ELETTRICHE SPIEGA CHE IL CINGUETTIO NON ERA UNO SCHERZO PERCHÉ AVEVA AVUTO CONTATTI CON IL FONDO SAUDITA “PIF” ED ERA CONVINTO CHE L'ACCORDO PER I FONDI NECESSARI PER IL DELISTING DI TESLA FOSSE "COSA FATTA" - L'AZIONISTA CHE HA FATTO CAUSA A MUSK LO HA ACCUSATO DI AVER AGITO IN MODO SCONSIDERATO ANNUNCIANDO UN PIANO CHE FORSE ERA SOLO ALLE FASI EMBRIONALI…