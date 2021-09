25 set 2021 11:45

LADY HUAWEI, GO AWAY – ACCORDO RAGGIUNTO TRA STATI UNITI E CINA PER IL RIENTRO DI MENG WANZHOU, VICE PRESIDENTE DI HUAWEI, ARRESTATA A VANCOUVER SU RICHIESTA DEGLI USA PER PER FRODE BANCARIA – DOPO IL PATTO LE AUTORITÀ CINESI HANNO RILASCIATO DUE CITTADINI CANADESI RIMASTI IN CARCERE OLTRE MILLE GIORNI. È LA CLASSICA STRATEGIA CINESE: I GOVERNI OCCIDENTALI HANNO ACCUSATO IL PAESE DI IMPEGNARSI IN UNA "DIPLOMAZIA DEGLI OSTAGGI", ARRESTANDO UOMINI CON ACCUSE INFONDATE PER…