Federica Bandirali per il “Corriere della Sera”

George Clooney e la moglie Amal festeggiano vent'anni a Villa Oleandra, a Laglio, sul Lago di Como, ormai diventata la loro seconda casa. Per il ventesimo anniversario d'amore con la dimora, George pare non abbia in programma alcun party hollywoodiano, anzi.

Ha ospitato due perfetti sconosciuti per un pomeriggio in compagnia sua e di Amal: due comuni cittadini a cui va il merito di aver fatto una donazione a «Omaze», organizzazione nata per sostenere cause benefiche. George aveva messo in palio, per chi fosse stato sorteggiato tra i donatori, un pomeriggio a Villa Oleandra con lui e la moglie. Ogni anno il premio Oscar per Syriana , regala il sogno di un incontro italiano con lui e la moglie tra tutti coloro che hanno donato nello specifico a favore della Clooney Foundation for Justice , che si batte contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo.

Ed ecco allora che sull'account Instagram di «Omaze» sono comparse due foto del signor Michael L. (il cognome non è noto, ma arriva direttamente da Bixby, in Oklahoma), la moglie (anche in questo caso tutto avvolto nella massima privacy) e i Clooney. Con una didascalia chiarissima: «Il nostro pomeriggio con George e Amal è stato incredibile». L'attore 61enne non si smentisce nei panni del perfetto padrone di casa, in pantalone beige, polo nera e occhiali quadrati con lente a specchio colorata: sorride abbracciato ai vincitori e la moglie fa altrettanto, con un abito arancione e un cappello a tesa larga di grande tendenza, da vera diva del Lago di Como.

Non si sa la data dell'incontro tra la coppia fortunata e quella glamour ma certo è che George e Amal stanno trascorrendo la loro estate in Italia, come sono soliti fare ogni anno: «Villa Oleandra è la mia seconda casa», ha ripetuto più volte George Clooney in diverse interviste. Un nido di relax che nel 2002 fu acquistato dal divo per 10 milioni di dollari: negli anni l'attore statunitense pare abbia avuto offerte fino a dieci volte più alte del valore pagato, ma avrebbe sempre (gentilmente) declinato l'offerta. Oggi c'è chi parla di una quotazione attorno ai 100 milioni.

