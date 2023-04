E IL LAGO DI MISURINA DIVENTO’ IL 'LAGO DI MISURATA' (MA DOVE SIAMO, IN LIBIA?) – L’INTERROGAZIONE DI FORZA ITALIA SULLA CAMPAGNA "ITALIA, OPEN TO MERAVIGLIA' DELLA SANTANCHE’ COSTATA AL MINISTERO DEL TURISMO CIRCA 9 MILIONI DI EURO – L’AZZURRO PIERANTONIO ZANETTIN METTE IN FILA TUTTI GLI ERRORI “INACCETTABILI” RIGUARDO LA CITTÀ DI VICENZA E LA REGIONE VENETO, DI CUI È ORIGINARIO...

(ANSA) Un'interrogazione parlamentare per sapere "quali iniziative intenda assumere il ministro del Turismo per rimediare a questo gravissimo danno di immagine e se gli errori segnalati nel frattempo siano stati almeno corretti".

A presentarla oggi a Palazzo Madama è il capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia del Senato, Pierantonio Zanettin, dopo aver denunciato già ieri gli "inaccettabili" errori contenuti nella campagna 'Italia, Open su Meraviglia' messa a punto dalla Armando Testa e costata al ministero del Turismo circa 9 milioni di euro. "Premesso che diversi quotidiani oggi in edicola segnalano dei grossolani errori contenuti nel portale "Open to Meraviglia" - Italia.it, che dovrebbe costituire uno dei biglietti da visita on line del nostro Paese", Zanettin "ne segnala alcuni dei più clamorosi, riguardo la città di Vicenza e la Regione Veneto, di cui è originario".

"Si dice che il Teatro Olimpico di Vicenza si affaccia su Piazza del Signori, quando invece si affaccia su Piazza Matteotti. Riguardo allo stesso teatro si afferma che il Palladio "riuscì a completarlo prima della sua morte", ma la storia ci dice che non fu così. Nel testo è evidentemente saltato un "non". Si dice, altresì, che Palladio, progettando la celebre Basilica, sarebbe intervenuto sul preesistente Palazzo della Regione, quando con tutta evidenza all'epoca non esistevano le Regioni, ed in realtà si trattava del Palazzo dalla "Ragione", perché al suo interno vi veniva esercitata la "ratio", in quanto si prendevano le decisioni, soprattutto giudiziarie".

"L'immagine della Loggia Valmarana - si legge ancora nell'interrogazione parlamentare - sita a Vicenza, nel Giardino Salvi, (ribattezzato per l'occasione "Giardini Salvi") viene confusa ed associata alle ville del basso vicentino. Tra i luoghi vicentini di interesse spunta Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. In provincia di Belluno, il celebre Lago di Misurina, viene ribattezzato 'Lago di Misurata'".

