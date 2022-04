LAMA O NON L'AMA? - A ROMA, UN UOMO DI ORIGINI ROMENE È STATO ACCOLTELLATO DALLA COMPAGNA, SUA CONNAZIONALE, DURANTE IL PRANZO DI PASQUA - I DUE ERANO COMPLETAMENTE UBRIACHI E DOPO AVER MANGIATO, HANNO INIZIATO A DISCUTERE PERCHÉ LEI LO AVREBBE TRADITO RIPETUTAMENTE - A QUEL PUNTO LA DONNA HA PRESO UN COLTELLO DA CUCINA E SI È SCAGLIATA CONTRO L'UOMO, CHE HA RIPORTATO FERITE AL CAPO, AL TORACE E AD UN POLSO MA NON È IN PERICOLO DI VITA…

Marco De Risi per “il Messaggero”

Una Pasqua di lacrime e sangue, che poteva finire in tragedia. Due fidanzati, infatti, se le sono date di santa ragione fino a quando lei ha afferrato un coltello scagliandosi e colpendo con più fendenti lui. L'aggressione furiboinda fra la coppia si è verificata durante il pranzo di Pasqua in un'abitazione dell'Infernetto, il quartiere lungo via Cristoforo Colombo vicino Ostia. Sono stati i vicini a sentire le disperate grida d'aiuto e i rumori delle suppellettili che andavano in frantumi e, quindi, hanno immediatamente chiamato i carabinieri della stazione di Casal Palocco.

CODICE ROSSO

Nel giro di pochi minuti i militari sono intervenuti e sono entrati nell'abitazione della coppia che è formata da due cittadini romeni sulla quarantina d'anni di età. Gli uomini dell'Arma hanno trovato sangue dappertutto e poi, in camera da pranzo, c'era l'uomo in un lago di sangue ferito in varie parti del corpo. La vittima era cosciente, riusciva a parlare sebbene avesse delle ferite evidenti alla testa ed al torace.

Sul posto è accorso anche il personale di un'ambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale Grassi di Ostia, dove è entrato in codice rosso. I medici gli hanno suturato le ferite e presto è stato verificato che la situazione non era grave. Fortunatamente i fendenti non sono stati profondi. E poi, la vittima si è difesa riuscendo a neutralizzare le coltellate potenzialmente più letali. I militari, intanto, hanno portato in caserma la donna romena autrice delle coltellate. La donna era completamente ubriaca così come lo era il ferito, tanto che diceva di non ricordare nulla dell'accaduto.

LE INDAGINI

Però i carabinieri hanno sequestrato un coltello da cucina con la lama ancora sporca di sangue. Arma che è stata sequestrata e sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Gli investigatori hanno accertato che la lite è scoppiata per futili motivi. La coppia stava pranzando ed era completamente ubriaca. Sono volate parole grosse e spintoni e poi la donna ha afferrato il coltello e ha fatto partire i fendenti: ha centrato l'uomo al capo, al torace e ad un polso.

Si tratta di ferite che sono risultate lievi tant' è che la vittima ha avuto una prognosi di una decina di giorni. E proprio la prognosi così lieve ha permesso alla rumena di essere denunciata a piede libero per aggressione. Quindi la donna, dopo essere stata qualche ora dai carabinieri, è ritornata a casa come se nulla fosse essendo stata denunciata a piede libero.

GELOSIA

A provocare l'aggressione sarebbe stato il movente passionale. Lui rimproverava a lei di tradirla. Insomma era geloso di lei e per questo hanno litigato. «Stavamo mangiando a pranzo - ha raccontato il romeno ferito ai carabinieri -. Ad un certo punto io sono diventato geloso e le ho chiesto spiegazioni su una situazione. Premetto che tutti e due avevamo bevuto tanto. Eravamo ubriachi. Lei d'improvviso mi ha alzato le mani addosso. Io ho fatto di tutto per farla smettere ma non ci sono riuscito. Poi ho visto che afferrava un coltello da cucina.

Era completamente fuori di se ed ho avuto molta paura. Mi è venuta addosso con il coltello ed io ho cercato di parare i colpi ma comunque la lama mi ha preso. Mi sono trovato le mani sporche di sangue. Sanguinavo dalla testa. Per fortuna sono riuscito a disarmarla». Ora con la denuncia a piede libero della donna i due potrebbero ritrovarsi ancora sotto lo stesso tetto. Sembra anche che il romeno non sia intenzionato a sporgere querela.