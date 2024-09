LAMA E NON L'AMA - A TORINO, UN 48ENNE TUNISINO UCCIDE L'EX MOGLIE A COLTELLATE E SI DA ALLA FUGA, MA VIENE INSEGUITO DAL FIGLIO DI 13 ANNI CHE LO FA ARRESTARE - QUANDO I CARABINIERI SONO ARRIVATI NELLA CASA DELLA COPPIA HANNO TROVATO LA 35ENNE IN GRAVISSIME CONDIZIONI E HANNO IMMEDIATAMENTE CONTATTATO IL 118 MA I MEDICI NON SONO RIUSCITI A SALVARLA - I MILITARI SONO RIUSCITI A RINTRACCIARE L'ASSASSINO GRAZIE A...

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

Femminicidio a Torino. Un uomo ha ucciso con una coltellata la ex moglie di fronte al figlio di 13 anni, per poi darsi alla fuga. Il ragazzino lo avrebbe però inseguito. Il presunto assassino è stato arrestato dai carabinieri.

LA DINAMICA DEL FEMMINICIDIO DI TORINO

Poco prima della mezzanotte tra il 23 e il 24 settembre, un uomo ha accoltellato la propria ex moglie in un appartamento del quartiere Barriera di Milano, a Torino. in via Cigna. I vicini hanno segnalato una violenta lite familiare. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto però, hanno trovato la donna ferita da una coltellata e in gravissime condizioni. […]

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

I SOCCORSI ALLA DONNA ACCOLTELLATA

Quando le forze dell’ordine accorse nella casa di via Cigna hanno trovato la donna accoltellata in gravissime condizioni, hanno immediatamente contattato il 118 e un’ambulanza è arrivata in pochi minuti sul posto. La vittima, 35 anni, è stata portata immediatamente in ospedale […] I medici l’hanno ricoverata d’urgenza ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. […]

LA FUGA E L’ARRESTO DELL’EX MARITO

aggressore con coltello

Stando a quanto riportato dall’edizione locale del quotidiano Il Corriere della Sera, subito dopo l’aggressione, il presunto responsabile, cittadino tunisino di 48 anni ed ex marito della donna, si sarebbe dato alla fuga.

L’aggressione sarebbe avvenuta di fronte ai figli dei due, uno dei quali, 13enne, avrebbe poi inseguito il padre fuggito dalla casa della donna ormai in fin di vita. Poco dopo i carabinieri hanno rintracciato l’uomo grazie alle testimonianze dei due ragazzini. Le forze dell’ordine hanno individuato il presunto responsabile e lo hanno condotto in carcere in stato di arresto. […]