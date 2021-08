12 ago 2021 08:11

LAMA E NON L'AMA - A VIGEVANO IL 59ENNE MARCO DE FRENZA HA UCCISO A COLTELLATE LA DONNA CON CUI CONVIVEVA DA APPENA UN PAIO DI SETTIMANE, LA 39ENNE MARYLIN PERA, E POI NE HA TENUTO IN CASA IL CADAVERE PER PIÙ DI 24 ORE FINO A QUANDO NON E' ANDATO A COSTITUIRSI - L'UOMO, ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO, HA MOLTI PRECEDENTI PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO E LA PERSONA...