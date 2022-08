UNA LAMA NELLA NOTTE – A CASTELLEONE, IN PROVINCIA DI CREMONA, LA SCORSA SERA È SCOPPIATA UNA LITE TRA DUE UOMINI IN UN BAR. UNO DEI DUE SI È ALLONTANATO, È POI TORNATO CON UN COLTELLO E HA COLPITO ALLO STOMACO L'ALTRO, MORTO QUALCHE ORA DOPO IN OSPEDALE – L'AGGRESSORE È STATO ARRESTATO DOPO CHE AVEVA TENTATO LA FUGA A PIEDI URLANDO: “VI AMMAZZO TUTTI!”

In un tranquillo mercoledì d’estate, la manifestazione in corso ieri sera a Castelleone, spunta la lama di un coltello e il centro storico si macchia di sangue. Il bilancio è di un morto, un ferito e un arrestato. Poco prima delle 21.30, in un bar a pochi metri dalla piazza del Comune del Cremonese, un diverbio tra due avventori, uno di 38 e l'altro di 40 anni, è degenerato in lite violenta.

Dalle parole ai pugni, fino ad arrivare al peggiore degli epiloghi. Uno dei due clienti si è infatti allontanato per poi tornare armato di un coltello, prelevato dallo scomparto interno del suo monopattino elettrico.

Colpito all'addome, morirà poco dopo in ospedale il 40enne Giovanni Senatore, residente in paese. Ferito, mentre cercava di difenderlo l'amico Alessandro Ferrari di 33 anni. Mentre a finire in manette, dopo una folle corsa tra le vie di Castelleone urlando «Vi ammazzo tutti», è stato Mauro Mutigli, 38 anni, residente a sua volta a Castelleone.

