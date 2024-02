IL LAMENTO DI UNO JUVENTINO DELUSO – PIERLUIGI PANZA: "SIAMO STANCHI DELL’ATTEGGIAMENTO DEGLI ELKANN CONTRO I DIRIGENTI DELLA JUVE. PRIMA A PICCO MOGGI, POI IL CUGINO AGNELLI, MAI UNA DIFESA DELLA DIRIGENZA. SIAMO STUFI DI SENTIR PARLARE DI AUMENTI DI CAPITALE E, AL CONTEMPO, DI SOLDI CHE NON CI SONO: DOVE SONO FINITI? DI UNA SOLA COSA NON SIAMO STANCHI: VENDERE I GIOCATORI. VENDETELI, REGALATELI, TANTO NON VE LI COMPRA NESSUNO. ANCHE SE COSTRINGETE ALLEGRI A SCHIERARLI, PIPPE SONO E PIPPE RESTANO"

Pierluigi Panza per https://giornalistinelpallone.corriere.it/

Noi, tifosi della Juve (che scrivemmo di non comprare Cristiano Ronaldo), siamo stufi.

o Siamo stufi di essere tagliati fuori dalla Champions da sei anni uscendo contro squadrette agli ottavi e, poi, vincendo una partita su sei nel girone.

o Siamo stufi di essere tagliati fuori dalla lotta scudetto a metà campionato;

o Siamo stufi di non arrivare manco in finale di Coppa Italia o in Europa League.

o Siamo stufi dei tre anni di delirio di Agnelli-Paratici-Nedved: abbiamo visto dare 75 milioni per De Ligt grazie agli amici Nedved & Mino Raiola, 40 per Kulusevsky, abbiamo visto l’esame di italiano di Suarez, il terzetto di centropippe Ramsey-Arthur-Rabiot (un campionato buono su cinque e noi in ginocchio dalla mamma manco fosse Maradona) e abbiamo inseguito Lukaku da affiancare a Ronaldo ma, poiché era una buona idea, senza riuscirci.

o Siamo stufi del dopo Paratici, con Arrivabene che già aveva fatto male alla Ferrari, con gli altri che comprano a zero dei campioni, fanno plusvalenze da 50 e 100 milioni e noi che compriamo a 30 e 80 centravanti “generosi”.

o Siamo stufi dell’atteggiamento degli Elkann contro i dirigenti della Juve. Prima a picco Moggi, poi il cugino Agnelli… mai una difesa della dirigenza: si regolano i conti d’alto bordo penalizzando la squadra, anche rimettendoci il capitale. Prima, invece, li si è lasciati andare avanti affinché si schiantino.

o Siamo stufi di pagare per l’idea della Superlega dove c’erano in molti (subito vilmente ritirati a contrario del testardo Agnelli), siamo stufi di subire da Ceferin (così puro che non si ricandida!) e da Gravina, che diventa suo vice portandogli lo scalpo della Juve: penalizzati di meno 9 punti, no meno 15, no meno 10 e fuori dalle coppe e con il giudice che dice: “odio la Juve”;

o Siamo stufi degli arbitri e della Var che ci prendono in giro per le loro carriere (vedi servizio delle Iene): il top fu l’anno scorso con il gol di Bonucci annullato contro la Salernitana perché non c’era la telecamera piazzata sul calcio d’angolo; quest’anno non c’è stata partita senza essere sfavoriti in una o due o tre situazioni, mentre altri, diciamo… Per noi la telecamera è sempre piazzata male: e noi zitti;

o Siamo stufi di sentir parlare di aumenti di capitale e, al contempo, di soldi che non ci sono: dove sono finiti?

o Siamo stufi di dare 40, 60 e 80 milioni ai viola per tre mezzi bidoni e mezzi rotti: Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic (il problema è che non lo si serve, vero? Nessuno è stato capace di servirlo: Kostic, Cuadrado, Di Maria, Chiesa, Milik, Yldiz… Poi, quando lo si serve si vede chi è il problema);

o Siamo stufi dei medici della Juve: squalifica a parte, si sapeva benissimo che Pogba era rotto, un giocatore fi-ni-to. Vlahovic è sano? Perché da noi la ripresa dopo il legamento crociato dura due anni e altrove sei mesi?

o Siamo stufi che Allegri (lasciamo stare il gioco, che ha ragioni complesse) si tiri sempre fuori dalle campagne acquisti: “Le fa la società”. C’era lui quando hanno comprato Vlahovic, Kean, Pogba, Di Maria, Paredes, Weah e pure Djalo e Alcaraz (se glieli comprano contro, allora, si dimetta). lui ha voluto tenere Alex Sandro, lui c’era quando non è stato riscattato Morata a 20 milioni, lui c’era al rinnovo di Locatelli e De Sciglio…

o Siamo stufi della società che non vende per non fare minusvalenze: se il vino non è buono tenendolo lì non migliora! Ci davano 25 milioni e Lukaku per liberarci del serbo acquistato dicendo che era come Haaland e Mbappe e, invece, se va tutto bene, è un quasi Luca Toni: perché non prenderli?

o Siamo stufi di non conoscere nome e cognome di chi ha acquistato Weah: ok non abbiamo soldi, ok non prendiamo nessuno, poi spunta Weah: ma chi è quel genio che ne ha spesi 12 per Weah? Cos’è Weah? Che ruolo ha? Qualcuno lo ha capito?

o Siamo stufi dei rinnovi di giocatori seri, leali, ma modesti: chi ha rinnovato De Sciglio, Gatti re dell’autogol, Rugani, Locatelli…?

o Di una sola cosa non siamo stufi: vendere i giocatori. Vendeteli, regalateli, tanto non ve li compra nessuno. Anche se costringete Allegri a schierarli, pippe sono e pippe restano, non è che migliorano! Anzi, né deprezzate altri (Milik, ad esempio). Vendeteli che non sbagliate mai.

Non abbiamo nessun rimpianto per Dybala che chiedeva 12 milioni all’anno per cinque anni, De Ligt panchinato a Monaco, Demiral sparito, Arthur che nessuno vuole, Ramsey per carità, Kean che solo noi potevamo riprendercelo, Zakaria, Kulusevsky, Bentancur, il turista Di Maria con il compare Paredes, a questo punto nemmeno lo sfortunato Cuadrado, l’incazzoso Bonucci e manco Emre Can… non abbiamo rimpianti per il semplice fatto che l’ultimo giocatore buono che abbiamo acquistato a un prezzo ragionevole risale ai tempi di Khedira e Matuidi o, ancora prima, Vidal.

Da dieci anni la nostra dirigenza è la peggiore della serie A, non è stata quasi mai capace di comprare un giocatore giovane decente a un costo decente.