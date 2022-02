3 feb 2022 13:13

LAMORGESE, SAREBBERO QUESTI GLI INFILTRATI CHE CERCAVANO DISORDINI? - PARLA LA 18ENNE GIULIA, UNA DELLE STUDENTESSE MALMENATE IN PIAZZA DALLA POLIZIA A TORINO: "SONO ARRIVATA CON LE INTENZIONI PIÙ PACIFICHE, AVEVO PORTATO PERSINO I GESSETTI PER COLORARE PER TERRA. MI HANNO COLPITO ALL'ANCA, SONO SVENUTA E MI HA PORTATO VIA L'AMBULANZA. I MIEI AMICI HANNO AVUTO ATTACCHI DI PANICO"